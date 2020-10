Silvia Toffanin piange la scomparsa della madre Gemma Parison. Come riportato dall’Ansa, la donna è venuta a mancare oggi, giovedì 29 ottobre 2020: da qualche mese combatteva contro una malattia. La presentatrice veneta (che non possiede account social) ha sempre tenuto il profilo basso sulla sua vita privata e la famiglia di origine, con cui è cresciuta nel vicentino. A Gemma dice addio pure l’altra figlia Daiana, sorella minore di Silvia.

Silvia Toffanin: coccolata dai nonni

In una rara intervista rilasciata al periodico Grazia sulla sua infanzia e adolescenza, Silvia Toffanin aveva spiegato di aver trascorso gran parte del tempo con i nonni, poiché i genitori lavoravano. Il nonno le raccontava i pettegolezzi del posto. La coinvolgevano nelle loro attività, tra rosario, briscola e settebello.

La gelosia del padre

Il padre era particolarmente geloso. In paese c’era l’usanza che i gruppi di amici suonassero al citofono per invitare a scendere, senza preavviso. Rispondeva suo padre e ogni volta diceva che lei non c’era. Le impediva di uscire.

Di tanto in tanto le consentiva di andare in discoteca, a una condizione: che la accompagnasse lui. La aspettava chiuso in auto nel parcheggio. Dirgli di tornare a casa per poi passare a riprenderla era inutile. Non si schiodava da lì.

Il debutto nella moda

Nel momento in cui Silvia Toffanin intraprese la carriera nel settore della moda, trasferendosi ad appena 18 anni, i genitori la sostennero parecchio. In particolare la madre Gemma. Le suggeriva di viaggiare, di non prendere il suo esempio, che era rimasta nello stesso posto. La spronava pure papà.

Silvia Toffanin: il legame con mamma

Da bambina Silvia, legata da parecchi anni a Pier Silvio Berlusconi, sognava i vestiti. A 14 anni, con i primi soldi guadagnati, servizi fotografici per cataloghi di negozi della zona, si rifaceva il guardaroba. Non aveva dubbi la presentatrice di Verissimo sul fatto che mamma avesse conservato i cataloghi. Se ne era andata via di casa che aveva sulla parete i poster di Claudia Schiffer, i pupazzi sul letto, ed era ancora tutto lì.