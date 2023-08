Grave e straziante lutto per l'attore Can Yaman: mentre era in vacanza in Sardegna, il nonno paterno è morto

Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito l’attore turco Can Yaman e la sua famiglia, mentre lui era in vacanza in Sardegna con alcuni amici. Per questo ha deciso di tornare nella sua abitazione ad Istambul per stare vicino ai genitori e per l’ultimo addio.

Il noto attore poche ore dopo il funerale del nonno paterno, ha pubblicato un commovente scatto con la madre ed il padre, per far capire a tutti l’amore che prova per loro.

Can Yaman in questi giorni era in vacanza in Sardegna con alcuni amici. Era circa un anno che non tornava in Turchia, proprio perché aveva molto lavoro qui in Italia.

Tuttavia, durante quei giorni che per lui dovevano essere di spensieratezza, si è trovato ad affrontare una grave perdita. Purtroppo il nonno paterno Resat Yaman ha perso la vita.

Di conseguenza l’attore è stato costretto ad interrompere la sua vacanza ed a tornare presto a casa. Ha preso un volo per Istambul ed insieme alla mamma Guldem ed al papà Guven ha partecipato al funerale.

La cerimonia si è tenuta lo scorso 19 agosto, nella moschea di Suadiye. Poche ore dopo l’ultimo saluto al signore, il divo turco ha pubblicato sui social un dolce scatto con i genitori su Instagram.

La foto pubblicata da Can Yaman sui social dopo il lutto

L’attore nelle diverse interviste da lui rilasciate, non ha mai nascosto il grande amore ed il bellissimo rapporto che ha con tutti i membri della sua famiglia. Nel nuovo post pubblicato ha scritto:

Nonostante tutto, è qualcosa di prezioso continuare a trovare una famiglia che sorride.

Can Yaman a breve dovrà tornare in Italia, poiché questo autunno ha altri impegni lavorativi molto importanti. Da ciò che è emerso sarà ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per te ed anche da Silvia Toffanin, a Verissimo. Inoltre, a breve inizieranno di nuovo le ripresa della fiction di Canale 5, Viola come il Mare 2, che lo vede protagonista con Francesca Chillemi.