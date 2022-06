Un grave ed improvviso lutto è quello che ha colpito l’attore di soap opere Jack Wagner e la sua famiglia. Purtroppo il figlio di 27 anni Harrison è stato trovato senza vita in un parcheggio di un supermercato. All’arrivo dei sanitari per lui non c’era più nulla da fare.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa molto velocemente. Infatti sono state davvero tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto scrivere un messaggio di cordoglio per il papà.

Il dramma è avvenuto lo scorso lunedì 6 giugno. Alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita del ragazzo, che amava fare il musicista, all’interno della sua auto.

Si trovata in un parcheggio nella zona di North Hollywood. I sanitari al loro arrivo però, non hanno potuto far nulla per salvarlo, ma solo constatare il suo decesso.

Da ciò che riportano alcuni media, sembrerebbe che il ragazzo in passato soffriva di dipendenze da alcol e droghe. Nel luglio del 2016 era anche scomparso da casa per una settimana, a causa di una ricaduta. Il padre in un appello sui social, aveva scritto:

Chiedo a coloro che vogliono condividere le loro paure, dipendenze e difficoltà di farlo tramite Twitter. Possiamo affrontarlo insieme, comincio io. Harrison sta lottando contro la dipendenza di droghe ed alcol, proprio come è capitato a me quando ero più giovane.

L’ultimo post sui social di Harrison, il figlio di Jack Wagner

Lo scorso 22 maggio sul suo profilo Instagram, il ragazzo ha pubblicato un ultimo post, con una sua foto e nella didascalia ha scritto: “Focus. Sei rimasto con te ed i tuoi pensieri!”

La causa che ha portato al suo improvviso decesso ancora non è stata resa nota. Tuttavia, la notizia ha sconvolto migliaia di persone, sia del mondo dello spettacolo che non.

Il papà Jack è molto conosciuto, proprio grazie ai suoi molteplici lavori. I più conosciuti sono le partecipazioni alla soap opera Beautiful e General Hospital. La famiglia per ora è chiusa nel silenzio, per elaborare il lutto.