Un grave lutto per la nota attrice Jennifer Anston, si è spento per sempre il padre John Anthony Aniston, conosciuto per le sue grandi interpretazioni in famose soap opera.

L’uomo si è spento lo scorso 11 novembre, all’età di 89 anni. Il triste annuncio è stato diffuso dalla stessa Jennifer Aniston, attraverso un commovente post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Una bellissima foto in bianco e nero, che ritrae l’attrice da piccola, in braccio al suo dolce e amato papà:

Dolce papà… John Anthony Aniston Eri uno degli umani più belli che abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia salito in cielo in pace – e senza dolore. E l’11/11 niente di meno! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me ora 🕊️ti amerò fino alla fine dei tempi💔. Non dimenticarti di farmi visita 💫🤗❤️.

La star è molto legata al numero 11/11 e oggi avrà un significato ancora più profondo per lei. La serie di numeri è rappresentata in un tatuaggio sul suo polso sinistro, che ha deciso di fare dopo la scomparsa del suo cagnolino Norman, avvenuta nel 2011. L’11 è anche il giorno del compleanno della stessa storica star di Friends.

Chi era il papà di Jennifer Aniston

John Anthony Aniston era originario della Grecia. È nato sull’isola di Creta nel 1933. Quando aveva soltanto due anni, raggiunse gli Stati Uniti insieme alla sua famiglia.

Si stabilirono poi definitivamente in Pennsylvania, dove divennero gestori di un apprezzato ristorante.

Oggi, il padre di Jennifer Aniston è ricordato, in particolare, per il suo storico ruolo di Victor Kiriakis nella serie Days of Our Lives della NBC. Un ruolo che ha ottenuto nel 1985 e dopo il quale non ha mai lasciato la recitazione.

Tra gli altri ruoli più importanti dell’attore, ricordiamo: Eric Richsrds nella soap Il tempo della nostra vita, Martin Tourneu nella soap opera Aspettando il domani, per il suo ruolo in Love of Life e per le sue apparizioni in Il tenente Kojak, Star Trek: Voyager, Missione impossibile e Missione impossibile.