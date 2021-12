Lutto drammatico per l'attrice Claudia Gerini: purtroppo la nonna Emilia si è spenta per sempre

Un grave lutto ha colpito la famosa attrice Claudia Gerini. Purtroppo l’anziana nonna Emilia si è spenta improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti i suoi cari. In molti ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio e di vicinanza all’artista, in questo momento difficile per lei.

Ad informare tutti della tragica perdita, è stata la stessa attrice. Quest’ultima poche ore fa ha pubblicato delle foto su Instagram con un dolcissimo messaggio di addio.

Claudia Gerini ha sempre raccontato di avere un rapporto speciale con la sua famiglia. Infatti la morte della signora le ha spezzato il cuore. Nel suo post sui social, ha scritto:

Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi fa buon viaggio, sei e sarei per sempre con me. Ti voglio ricordare con le foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri.

Tanti suoi fan e colleghi hanno commentato il post con parole di affetto e vicinanza. Infatti in poche ore più di 900 persone hanno scritto un dolce ed affettuoso pensiero per l’attrice.

Il desiderio di Claudia Gerini di avere altri figli

Solo poche settimane fa l’artista in un’intervista ha raccontato del suo desiderio di essere di nuovo madre. Ha già 2 figlie che sono nella fase dell’adolescenza. Proprio su questo Claudia Gerini ha dichiarato:

Nessuna madre è pronta alla crisi dell’adolescenza. Le ragazze sono più sofisticate, piene di sfumature e l’adolescenza è il momento in cui devi capire chi sei. Linda è molto matura, si sta trasformando in donnina. Devi abituarti ai silenzi, alle mezze risposte. Ormai, entrambe le ragazze vogliono stare più nel mondo della cameretta. Prima, volevano sempre stare attaccate a me ed ora stanno più per conto loro, come è giusto. Io, poi, sono una ‘mamma figliona’, l’equivalente dei figli mammoni. Starei sempre appiccicata fisicamente alle mie figlie.

L’attrice, inoltre, ha rivelato di voler prendere in affidamento altri bambini. Tuttavia, essendo una madre single non può fare richiesta di adozione, poiché è impossibile che le venga affidato un figlio.