Grave lutto per Snoop Dogg, l’artista ha perso il fratello minore. Bing Worthington è scomparso all’età di 44 anni.

È stato proprio il famoso rapper a dare la straziante notizia attraverso post pubblicati sui social network. Le parole di Snoop Dogg hanno commosso i suoi numerosissimi fan, che sono subito arrivati a corredo delle foto per lasciargli messaggi di supporto e di cordoglio. I due fratelli avevano un forte legame e si sono sempre sostenuti l’un l’altro. Avevano perso la loro mamma solo tre anni fa.

Sei tornato dalla mamma. Fino a quando non ci rivedremo.

Nella foto più commovente, il fratello di Snoop Dogg è ritratto mentre consegna una torta alla sua mamma. Il noto artista non ha ancora rivelato la causa della scomparsa di Bing Worthington, ma un agente delle forze dell’ordine della Contea di Orange ha rilasciato una dichiarazione al Nbc News, rivelando che nei prossimi giorni il corpo dell’uomo verrà sottoposto ad un esame autoptico e ad un esame tossicologico.

Chi è Snoop Dogg

Snoop Dogg è un rapper, attore e produttore discografico statunitense, nato il 20 ottobre del 1971 a Long Beach. Si è avvicinato al mondo della musica da piccolo, grazie al coro della Golgotha Trinity Baptist Church. Poco prima di entrare alle scuole superiori, aveva già imparato a rappare. L’adolescenza dell’artista non è stata facile, per via di diversi problemi con la legge e diversi arresti, legati allo spaccio di droga.

A casa i suoi genitori lo chiamavano Snoopy, per via del suo aspetto. Un soprannome diventato poi il suo nome d’arte. Snoop Dogg ha raggiunto la notorietà nel 1993, grazie all’incontro con Dr. Dre. Insieme a lui, ha pubblicato nel 2004 un primo album. Da quel momento ha raggiunto un incredibile successo nel mondo della musica e poi ha allargato i suoi orizzonti anche nel mondo televisivo, recitando come guest star in serie tv come Las Vegas, Detective Monk, 90210 e Weeds. Nel 2022, ha condotto la prima edizione degli Americans Music Awards insieme a Kelly Clarkson.