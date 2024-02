Grave lutto per Vasco Rossi, su Instagram il messaggio d’addio

Ci ha lasciati Andrea Giacobazzi, l’uomo che ha ispirato direttamente Vasco Rossi nella scrittura di una canzone intramontabile come “Colpa d’Alfredo”. Il brano è uno dei più amati dai fan del cantante emiliano. Ma oggi uno dei suoi protagonisti lascia un grande vuoto nel cuore del cantautore.

A causa di complicazioni legate a un intervento chirurgico, Andrea Giacobazzi era in condizioni critiche presso una struttura ospedaliera a Modena. Era noto come quell’Alfredo immortalato da Vasco Rossi nella sua canzone, una curiosità che i fan, o quelli più attenti, conoscevano.

Il cantante stesso ha reso omaggio a Giacobazzi attraverso un messaggio sui social, ricordando l’amico che è stato al suo fianco “anche quando molti mi hanno voltato le spalle”, come ha sottolineato. Vasco Rossi, come è noto, ha attraversato diversi momenti nella sua carriera in cui ha attraversato alti e bassi, talvolta allontanatosi dalle scene a causa di dicerie, eccessi e problemi di salute. In molti, però, hanno dimostrato sempre grande sostegno e vicinanza all’artista, tra i più seguiti in Italia (anche arrivando penultimo a Sanremo).

Vasco Rossi ha attribuito a Giacobazzi il merito di essere stato uno dei primi sostenitori del progetto di Modena Park. Si tratta di quel memorabile concerto che ha visto la presenza di centinaia di migliaia di spettatori. Nel 2017, il concerto non è stato aperto a caso con “Colpa d’Alfredo”, brano che dà il titolo all’album del 1980, contenente anche successi come “Anima fragile”, “Susanna” e “Non l’hai mica capito”.

Su Instagram il “Vasco nazionale” ha scritto un messaggio carico di emozione nei confronti dell’amico, affiancando anche spezzoni di canzoni e foto:

Caro Ciciui ❤️… mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! Wiva Andrea Giacobazzi (colpa d’Alfredo ). Andrea è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi.. non credevano in quello che facevo. Lui insieme a Marengo (a Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che lui ci teneva ! Last but not least. Lui è stato tra i primi ad avere la “visione” di quello che poi è diventato ‘MODENA PARK’.

In uno dei video condivisi su Instagram, Andrea Giacobazzi stesso parla della storica amicizia con Vasco:

Siamo amici da 52 anni, abbiamo condiviso una moltitudine di esperienze. È un pezzo di cuore per me e il cuore, a volte, senza bisogno di troppe parole, parla.

Giacobazzi era uno degli amici di lunga data di Zocca, la città natale del cantautore. L’amico raccontava così il suo rapporto e gli episodi su Vasco Rossi: