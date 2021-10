Vasco Rossi rompe il silenzio dopo la notizia della condanna del figlio

In questi giorni Vasco Rossi ha commentato la sentenza riguardante suo figlio Davide Rossi. L’uomo, infatti, è stato condannato a 1 anno e 10 mesi per aver provocato un incidente 5 anni fa, oltre che per omissione di soccorso. Dopo la sentenza la rockstar è intervenuta prendendo le difese del figlio, dichiarando di non essere d’accordo con tale decisione.

Per il figlio di Vasco Rossi, Davide Rossi, è arrivata la sentenza di primo grado che lo ha condannato a 1 anno e 10 mesi per lesioni stradali gravi e omissione di soccorso. Non entusiasta della decisione della magistratura, il cantante ha rilasciato alcune dichiarazione prendendo le difese di suo figlio.

In particolar modo, Vasco Rossi si è definito amareggiato per tale sentenza. Nonostante la sua delusione, il cantante ha comunque sottolineato la sua fiducia nei confronti della magistratura. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sembra che siano state accolte soltanto le istanze dell’accusa. Credo alla ricostruzione dei fatti di mio figlio. Allo stesso tempo ho fiducia nella magistratura e spero che in sede di appello venga ristabilita la verità.

Il figlio di Vasco Rossi condannato a 1 anno e 10 mesi per omissione di soccorso: le parole di Davide Rossi

Anche il diretto interessato di tale vicenda, Davide Rossi, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni riguardo il polverone in cui è stato coinvolto. L’uomo ha espresso il suo pensiero affermando di essere stato condannato solamente per il fatto di essere ‘figlio di’.

Queste sono state le sue parole:

Sono indignato, è morta la giustizia. C’era anche un cid firmato a testimoniare tutto, hanno preso i soldi dell’assicurazione, è veramente assurdo, non me lo spiego. Credo che questo sia avvenuto anche perché mio padre è una persona in vista.

L’incidente che ha causato la condanna del figlio di Vasco Rossi risale a 5 anni fa. La sera del 16 settembre del 2016 Davide Rossi non si ferma allo stop causando il tamponamento di un’auto con due ragazze a bordo. In quel momento il figlio del cantante si sarebbe allontanato senza prestare soccorso alle due giovani, rimaste ferite con 40 giorni di prognosi.