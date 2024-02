Nella serata di ieri, venerdì 9 febbraio, Lorella Cuccarini era la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024, al fianco di Amadeus. Quest’ultimo però, pochi minuti dopo la sua esibizione ed essere andata al suo fianco, ha scelto di farle un regalo davvero speciale, con un significato davvero toccante.

CREDIT: RAI

Questo gesto ha avuto molto apprezzamento sia dal pubblico presente in studio, ma anche di quelli a casa, che hanno battuto a lungo le mani per la donna, ma anche per chi ha deciso di farle questo omaggio.

Lorella Cuccarini, ha scelto di entrare sul palco dell’Ariston con una delle sue bellissime esibizioni. Lei nel canto e nel ballo è davvero bravissima ed ha scelto fare un ingresso diverso dagli altri. Cosa che tutti hanno davvero apprezzato.

Tuttavia, solo poco dopo essere salita sul palco, il conduttore ha deciso di stupirla. Mentre era completamente sola, Amadeus le ha detto che in mano aveva un regalo per lei. La conduttrice ha risposto: “Non farmi piangere!” Lui rivolgendosi al pubblico, dice: “Non sa davvero di cosa si tratta!” Poi arriva un pacco dorato.

Il regalo speciale ricevuto da Lorella Cuccarini sul palco di Sanremo 2024

CREDIT: RAI

Quando la donna apre la scatola, non riesce proprio a trattenere le lacrime, dentro c’era una Barbie. Amadeus ha spiegato: “Questa è una mini Lorella, confezionata dalle mani della signora Marina, è la nostra sarta della Rai. Ringrazio le sarte della Rai, perché sono meravigliose!”

Questo in realtà per Lorella ha un significato davvero importante, poiché è un omaggio alla signora Maria Persili, sua madre, scomparsa diversi anni fa e che anche lei lavorava come sarta per l’alta moda. La stessa conduttrice nel ricordarla, ha detto: “Mia mamma lavorava nell’alta moda insieme alla sua macchina da cucire. Ha fatto il mestiere che desiderava.”

CREDIT: RAI

Ovviamente, in questi minuti, Lorella Cuccarini non è affatto riuscita a trattenere la commozione, nel ricordare sua madre. Amadeus per cercare di farle capire il significato di questo gesto, oltre a voler ringraziare tutte le sarte, ha detto: “La signora Marina ha voluto farti questo regalo, perché lo sapeva!”