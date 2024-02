Guai per la famosa ex letterina, assolto l’ex marito ma adesso lei deve fare i conti con la giustizia

La showgirl lo aveva portato in tribunale accusandolo di violenze e insulti. Fabrizio Cherubini, però, secondo il tribunale è innocente. Alessia Fabiani adesso indagata per falsa testimonianza.

Ci sarebbero ancora dubbi sulla questione dei maltrattamenti denunciati da Alessia Fabiani per l’ex marito Fabrizio Cherubini. L’ex coniuge della showgirl Alessia Fabiani, infatti, è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti e lesioni arrivata dall’ex letterina.

Pare che i fatti oggetto dell’accusa non risultino sussistenti. Un’assoluzione completa per Cherubini su cui, come di consueto, l’accusa ha avuto l’onere di provare i maltrattamenti, senza riuscire a convincere i giudici. Per lui, finisce un incubo durato otto anni, mentre per Alessia Fabiani inizia un’indagine con l’accusa di falsa testimonianza.

Roma , Teatro Brancaccio Prima del Musical ” Dracula ” , Nella foto: Alessia Fabiani

Alessia Fabiani aveva denunciato l’ex marito, accusandolo di averla picchiata e insultata ripetutamente. Secondo la sua versione, la gelosia di Cherubini lo aveva spinto a chiederle di smettere di recitare a teatro per lavorare in altri ambienti, in particolare in un ristorante.

Uno degli episodi di violenza descritti risaliva al 2016. La showgirl sosteneva che Cherubini l’avesse aggredita, testualmente, “stringendole il collo, colpendola con schiaffi e spinte, causandole lesioni e danneggiando anche i suoi effetti personali”.

Fabrizio Cherubini si è sempre dichiarato innocente, e ora anche il tribunale di Roma ha deciso di dargli ragione. Di contro, quindi, si è aperta una doverosa indagine contro l’ex letterina per falsa testimonianza. Le indagini dei legali di Cherubini hanno dimostrato l’infondatezza delle accuse di Alessia Fabiani. Pare, infatti, che le prove portate in aula siano totalmente smontabili. Presunti lividi mai esistiti, smentiti da foto in cui non sono presenti. Inoltre, l’ex marito dell’attrice ha dichiarato che è stata lei ad avere atteggiamenti violenti nei suoi confronti.

Il matrimonio tra Alessia Fabiani e Cherubini è stato in passato sulla bocca di tutti. In quel periodo, lei era al culmine della sua popolarità, lui gestiva due rinomati ristoranti romani. La relazione si complica a partire da problemi economici, con la chiusura delle attività imprenditoriali di Cherubini. Le questioni sentimentali non mancavano: lui sospettava che Fabiani lo tradisse con Berrettini, il maestro di tennis al circolo Due Ponti Sporting Club.

Fonte: Fanpage