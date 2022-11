Guenda Goria derubata, l’ex gieffina si sfoga sui social: “Lo sconforto più totale”

Le parole dell'ex gieffina non sono passate inosservate: "Mi hanno appena rubato tutto dalla macchina"

Nel corso delle ultime ore il nome di Guenda Goria è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad un duro sfogo sulla sua pagina Instagram in seguito ad una disavventura subìta. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Qualche ore fa Guenda Goria è apparsa su Instagram più arrabbiata che mai. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, infatti, ha confessato di essere stata derubata da alcuni malviventi. In seguito a questa vicenda, l’attrice si è lasciata andare ad un lungo sfogo social.

Queste sono state le parole di Guenda Goria riguardo il brutto momento vissuto:

B******i! Mi hanno appena rubato tutto dalla macchina! […] Lo sconforto più totale.

In seguito alle parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sono stati molti coloro che hanno espresso a Guenda Goria tutto il loro affetto e la loro vicinanza per quanto accaduto.

Al momento non si hanno informazioni più dettagliate riguardo la vicenda vissuta dall’opinionista di Pomeriggio 5. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità riguardo la disavventura vissuta dalla figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

Guenda Goria, il padre Amedeo Goria confessa: “Vuole farmi interdire”

Nel corso degli ultimi giorni Amedeo Goria, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni su sua figlia che non sono passate inosservate agli amanti del gossip. Questo è quanto dichiarato dal giornalista:

Mia figlia Guenda mi vuole far interdire. Lei è molto preoccupata per me e vuole impedirmi di sperperare tutti i soldi […] Ho l’acquisto compulsivo di opere d’arte, se ne vedo una che mi piace perdo subito la testa.

Stando a quanto dichiarato da Amedeo Goria, dunque, sua figlia Guenda sarebbe preoccupata per il suo papà in quanto spenderebbe in maniera eccessiva i suoi soldi per l’acquisto di opere d’arte.