Guenda Goria, la sua salute non sta migliorando: “Dovrò operarmi”

L'ex gieffina ha dichiarato: "La malattia non migliora, dovrò operarmi"

Lo scorso marzo Guenda Goria ha fatto un’importante rivelazione. L’ex gieffina ha infatti svelato di soffrire di una patologia molto comune alle donne, l’endometriosi. Dopo l’annuncio, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è tornata a parlare di queste problema che l’affligge facendo un’importante rivelazione.

Stando a quanto dichiarato dall’ex gieffina, la malattia non migliora e ben presto dovrà operarsi. Questo è ciò che ha svelato Guenda Goria durante una serie di domande poste dai fan su Instagram. La giovane, infatti, tempo fa ha rivelato di soffrire di endometriosi. Oggi, però, stando alle sue parole, non si osservano miglioramenti.

Come fa la maggior parte dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche Guenda Goria ha risposto ad alcune domande su Instagram poste dai fan. Tra queste, molte hanno toccato uno dei problemi che affligge l’ex gieffina, l’endometriosi.

E così, rispondendo ad una domanda che chiedeva del suo stato di salute, Guenda Goria ha dichiarato:

Fisicamente vivo a momenti alterni. Ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando. Dovrò operarmi appena possibile.

Sembra dunque una decisione definitiva per Guenda Goria, dal momento che le cure da lei ricevute sembrano non bastare. Tuttavia, nonostante il difficile momento che sta passando, a sostenerla in questo difficile momento ci pensano, oltre che la famiglia, il suo nuovo fidanzato, Mirko.

Guenda Goria e l’endometriosi, un problema comune a moltissime donne

Lo scorso marzo Guenda Goria ha dichiarato di soffrire di endometriosi. Purtroppo è questo un problema comune a molte donne. Più precisamente, si tratta di un accumulo di cellule endometriali che è causa di infiammazioni croniche dannose per l’apparato femminile.

Tale patologia può provocare sofferenze di diversa intensità. In particolar modo, i dolori aumentano durante il periodo dell’ovulazione e dei periodi mestruale e premestruale. Di recente, anche Laura Torrisi ha dichiarato di soffrire di tale patologia. L’attrice recentemente si è anche sottoposta ad un’operazione.