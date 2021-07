Guenda Goria ha attaccato duramente sua mamma, Maria Teresa Ruta, per non voler conoscere il nuovo fidanzato

Chi l’avrebbe mai detto, anche tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria non scorre buon sangue questo periodo. In particolare è stata la giovane ragazza ad attaccare sua mamma che sembrerebbe restia a conoscere il suo nuovo fidanzato Mirko Gancitano.

Guenda Goria, in queste settimane, ha trascorso del tempo con i genitori e la famiglia del fidanzato. La relazione tra i due sembra andare a gonfie vele e, come lei stessa ha ammesso, è stata benissimo in compagnia dei cari del fidanzato. Però, c’è qualcosa che non va. E la lunga lettera è indirizzata alla mamma:

Sono stata bene con loro e allo stesso tempo provo imbarazzo perché invece tu sfuggi alle presentazioni. So che sei un po’ all’antica e desideri aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta.

Insomma, sembra che la giovane concorrente del Grande Fratello VIP non le mandi di certo a dire. Proprio lei, infatti, ha dato dell’egoista alla mamma. Non è chiaro, quindi, se le due siano in buone rapporti o si sia raffreddato il rapporto.

Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa.

Al momento nessuna replica da parte di Maria Teresa Ruta che si è data al canto. Ma arriverà la replica? Per il momento la showgirl e il videomaker si godono il loro amore.