Gwyneth Paltrow in quarantena si dedica alla cura della pelle Gwyneth Paltrow, durante la sua quarantena, ha deicso di dedicarsi alla cura della pelle e del viso: la vediamo in una foto su Instagram con una maschera e gli occhiali da vista sopra

Gwyneth Paltrow è un’attrice, cantante ed imprenditrice americana. La donna, sui suoi social, ha fatto vedere come ha deciso di impiegare il suo tempo durante la quarantena internazionale. Perciò, si mostra mentre si dedica alla cura della pelle e del viso, con indosso una maschera, sormontata dagli occhiali.

L’attrice statunitense tiene molto alla cura del suo viso e della sua pelle, per questo motivo ha deciso di impiegare questo tempo a casa per curarsi anche sotto quel punto di vista. Nella foto che ha postato, però, sembra quasi irriconoscibile: la maschera già di suo nasconde gran parte del viso, ma con indosso anche gli occhiali sembra un vero e proprio camuffamento.

Lo scalpore è provocato principalmente dal fatto che siamo abituati a vederla sempre impeccabile, bellissima e preparatissima sui red carpet. Sarebbe sciocco pensare, però, che dietro tutta quella raffinatezza non ci sia un periodo di preparazione di trucco e parrucco. Così si mostra ai suoi followers nel pieno della sua cura per la pelle.

Bisogna ammettere, però, che la diva di Hollywood ha grande coraggio. Non sono molte le donne di fama internazionale, on un quantitativo di followers non indifferente, che avrebbero avuto il coraggio di mostrarsi non solo acqua e sapone, ma quasi totalmente camuffate.

Durante questa quarantena, però, ne stiamo vedendo decisamente di tutti i tipi. Sono moltissime le star e i vip, del grande e piccolo schermo, che hanno deciso di mostrarsi in tutta la loro naturalezza, durante beauty routine o solamente struccate, giusto per far vedere il loro look da lock down.

Tra le star italiane, per esempio, vediamo Barbara D’Urso, che ha deciso di postare una foto senza trucco sui suoi social, in pigiama, per far vedere al suo pubblico a casa com’è lei in quarantena, prima di andarsi a preparare per L’ive-Non è la D’Urso. Ancora, vediamo anche Vanessa Incontrada, la regina dei selfie no make up, mostrare le foto delle sue videochat nelle quale appare completamente struccata e con la tuta.