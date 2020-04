Barbara D’Urso si mostra in un look senza trucco sui social Barbara D'Urso ha deciso di mostrarsi con un look senza trucco, acqua e sapone, sui social: ha postato un selfie dal bagno nel si mostra senza filtri

Barbara D’Urso ha deciso di mostrare al pubblico a casa, che la segue sui social network, quale è la sua versione senza trucco casalinga. Ha così postato una foto su Instagram nella quale si mostra acqua e sapone, spettinata e senza alcun tipo di filtro.

Barbara D’Urso è uno dei personaggi più contrastati, ma allo stesso tempo più amati della televisione italiana. Prima di andare in onda con il suo appuntamento domenicale di Live- non è la D’Urso, la presentatrice ha deciso di mostrarsi in un selfie dal bagno senza un filo di trucco e anche spettinata.

Come tutti gli italiani, anche lei in quarantena in casa e, così, ha deciso di condividere con i suoi 2,6 milioni di followers una sua foto molto realistica del suo look da quarantena. Sotto il post, scrive una didascalia molto simpatica: “Resto tutto il giorno a casa col pigiamino e i capelli arruffati?!? No, no, no, corro a Cologno per le prove di @livenoneladurso”.

Insomma, nonostante ora abbia 62 anni, Barbara D’Urso rimane una donna incantevolmente bella. Non sono molte le donne dello spettacolo che avrebbero il coraggio di postare delle loro foto no make-up, ma che, soprattutto, risulterebbero comunque tanto belle come Barbara D’Urso.

Al momento vediamo Barbara D’Urso essere al centro di moltissime critiche. Primo a portare avanti quasi una vera protesta contro la presentatrice è Lucio Presta, il quale ha chiesto esplicitamente di non seguire i programmi della donna. Anche Maurizio Costanzo sembra non avere molto a cuore la donna, avendo confessato che la presentatrice gli ha arrecato non poco disagio.

Nonostante questo, sono molti i complimenti che, sotto il post in questione, la presentatrice di Canale 5 ha visto affiorare: non si può di certo negare quanto sia bella come donna. Accanto a lei, altre figure della televisione italiana hanno deciso di mostrarsi in look no filter. Per esempio, vediamo Vanessa Incontrada che ha deciso di postare le foto delle sue videochat nelle quali appare senza un filo di trucco.