Ha 29 anni e lavora al centralino Covid, ma è famosissimo. Ha fatto piangere l’Italia intera da piccolo. Avete capito chi è?

Ci ha emozionato e ci ha fatto commuovere quando aveva soltanto 5 anni. Giorgio Cantarini era l’attore bambino del film La vita è bella ed interpretava la parte del piccolo Giosuè Orefice, accanto a Roberto Benigni. Ma che fine ha fatto oggi e cosa fa per vivere?

Dopo il grande successo del film uscito nel 1997, Giorgio Cantarini ha continuato la sua carriera da attore, interpretando la parte del figlio di Massimo Decimo Meridio, nel film Il Gladiatore.

Ma oggi, quel dolce bambino ha deciso di fare qualcosa di importante per il suoi connazionali, in un momento di grave emergenza sanitaria. Con il supporto di suo fratello, Cantarini ha inviato una domanda alla Protezione Civile. Domanda in seguito accettata e che gli ha permesso di dare il suo importante contributo nella battaglia contro il Covid-19.

Giorgio lavora presso un call center, che ha lo scopo di tracciare i contagi del Coronavirus.

Parte della sua famiglia, come lo stesso attore ha spiegato, appartiene al mondo sanitario e lui stesso, ha deciso di fare qualcosa per aiutare i cittadini durante questo difficile periodo. Un lavoro che lo gratifica e che lo tiene occupato, anche se in modo temporaneo. Temporaneo perché Giorgio Cantarini ama il suo lavoro e non appena le cose miglioreranno anche nel suo settore, ha intenzione di continuare la sua carriera nel mondo della recitazione.

Biografia di Giorgio Cantarini

Giorgio Cantarini è nato il 12 aprile del 1992 a Orvieto. Il suo primo esordio nel mondo del cinema, arriva proprio grazie all’interpretazione del piccolo Giosuè nel film La vita è bella. Film grazie al quale, vince lo Young Artist Award, un premio assegnato ogni anno ai giovani attori.

Il successivo 2000, l’attore ottiene la parte del figlio di Massimo Decimo Meridio, nel film Il Gladiatore.

Nel 2005, partecipa al programma Ballando con le stelle e nel 2014 partecipa al documentario Protagonisti per sempre.

Il suo ultimo ruolo da protagonista, risale al 2015, quando Giorgio Cantarini interpreta il protagonista di una serie prodotta dalla Rai, AUS – Adotta uno studente.