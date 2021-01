Harry e Meghan augurano buon anno facendo sentire per la prima volta, la voce del piccolo Archie

Il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto di augurare buon anno, pubblicando una cover che raffigura la famiglia felice, accompagnata da un dolcissimo audio, attraverso il quale, per la prima volta, fanno ascoltare al mondo la voce del piccolo Archie. Si tratta dell’anteprima della prima puntata del loro podcast Archewell Audio su Spotify.

Harry rende omaggio alla compassione e alla gentilezza mostrata nell’aiutare le persone in un anno difficile come questo. Poi si rivolge a coloro che hanno sofferto, per aver perso in modo inaspettato le persone che amavano.

Insieme alla sua bellissima moglie, Meghan Markle, il principe prosegue esprimendo gratitudine verso gli operatori sanitari. E tutto il personale medico, che durante la Pandemia ha lottato in prima linea.

L’audio con la voce del piccolo Archie

La parte più bella, è però il finale. Con le sue prime parole, a poco più di un anno di età, il piccolo Archie pronuncia alla radio la formula inglese per augurare un felice anno nuovo: “Happy New Year“. Eccolo qui:

I Duchi di Sussex dopo aver rilasciato questa anteprima, hanno promesso di condividere altre storie che porteranno all’auto-riflessione.

Per il debutto del podcast, la coppia ha chiesto ad alcuni dei loro amici di alto profilo, di registrare diari audio. Diari con riflessioni sul 2020.

Mentre arriviamo alla fine di quest’anno e guardiamo al futuro, manteniamo le lezioni che abbiamo imparato su quanto sia importante prendersi cura l’uno dell’altro e su quanto siano significative le nostre connessioni. Anche quando sono fisicamente impossibili.

Queste le parole del principe Harry.

Chiedendo ai loro amici di raccontare cosa hanno imparato da questo anno così difficile, Harry e Meghan hanno voluto scoprire cosa racconteranno ai propri figli e cosa hanno imparato su se stessi e sulla speranza.

Tornando all’anteprima del podcast, il video-audio del piccolo Archie, ha fatto sorridere i fan di tutto il mondo, che hanno apprezzato il suo dolce accento inglese!