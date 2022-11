Harry e Meghan: la cifra da spendere per cenare a tavola con loro

Harry e Meghan parteciperanno all'evento di gala in occasione del "Ripple of Hope", ecco quanto costa il biglietto per cenare con loro

Senza alcuna ombra di dubbio Harry e Meghan sono i volti più celebri e iconici nel mondo mediatico. Il sei dicembre 2022 la coppia parteciperà all’evento di gala a New York organizzato in occasione del “Ripple of Hope”. Ma quanto bisogna spendere per sedere a tavola con i duchi di Sussex? Scopriamo insieme la cifra da capogiro!

Il giorno sei dicembre si terrà nella città di New York l’evento di gala in occasione del “Ripple of Hope”. Si tratta del prestigioso premio organizzato dalla fondazione “Robert F. Kennedy Human Rights” in onore dell’avvocato, senatore e fratello minore dell’ex presidente americano John il quale è stato assassinato nel 1968.

Al famoso evento di gala saranno presenti anche Harry e Meghan i quali riceverrano uno dei premi asseggnati alle persone che si sono contraddistinte per le loro attività umanitare e difensori di diritti umani. A meno che non si faccia parte della stretta cerchia di amici dei duchi di Sussex, per cenare a tavolo con loro bisogna sborsare una cifra da capogiro.

Per partecipare all’evento super vip e sedere allo stesso tavolo della coppia bisogna pagare un milione di dollari che corrispondono a circa poco più di un milione di euro. Invece, ne bastano circa 500 mila per accedere alla reception in cui saranno presenti loro e anche moltissime star di Hollywood.

Harry e Meghan ricevono un prestigioso premio: le critiche

Tuttavia, la scelta di assegnare tale premio a Harry e Meghan ha sollevato numerose critiche. Molte sono le persone che si chiedono cosa abbia fatto la coppia per meritarsi un premio simile. Tra i tanti c’è David Nasaw, autore di varie biografie di Kennedy il quale ha affermato: