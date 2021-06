Harry e Meghan, rest umani trovati vicino alla loro casa

Ritrovato resti umani nei pressi della loro villa, in California

La coppia più chiacchierata del momento, Harry e Meghan, ancora una volta si ritrova protagonista del gossip. Questa volta, però, a far parlare di loro non è stato il rapporto con la corona ma una sorprendente scoperta fatta nei pressi della loro abitazione, in California.

Non c’è pace per Harry e Meghan. La coppia, infatti, si ritrova costantemente al centro delle pagine di gossip e anche questa volta sono proprio loro i protagonisti delle cronache rosa. Stando a quanto riportato dal giornale ‘Daily Mail’, infatti, nelle vicinanze della loro abitazione è stata fatta una scoperta sorprendente.

Più precisamente, sono stati ritrovati dei resti umani che, secondo il giornale britannico, potrebbero appartenere ad un giovane adulto. Tale scoperta si è verificata durante i lavori effettuati su una strada vicino al complesso di Montecito, la villa milionaria di Harry e Meghan.

Subito dopo il ritrovamento sul posto sono intervenuti gli inquirenti, tra cui un antropologo forense. La sua figura, infatti, è stata fondamentale soprattutto per datare i resti. Per avere qualche informazione di più riguardo la vicenda dovremmo comunque attendere. Queste, infatti, sono state le parole del portavoce dello sceriffo:

Fin quando non giungerà il report ufficiale, preferiremmo non rilasciare altre dichiarazioni a riguardo.

La villa milionaria di Harry e Meghan

La lussuosa villa californiana comprata da Harry e Meghan è stata per molto tempo al centro di alcune polemiche. Infatti, il valore della dimora della coppia ha delle cifre davvero da capogiro.

Stando a quanto riportato dalle pagine dei giornali di cronaca rosa, la lussuosa abitazione di Harry e Meghan ha un valore di ben 14 milioni di dollari. A ciò si aggiunge il fatto che si trova in uno dei posti più esclusivi di Hollywood. Tra i vicini di Harry e Meghan, infatti, possiamo citare Ellen De Generes e Oprah Winfrey che ormai sembra essere entrata molto in confidenza con la coppia, oltre che essere per loro un punto di riferimento.