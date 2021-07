Hazel, la figlia di Julia Roberts e Daniel Moder, debutta sul red carpet di Cannes

A Cannes il marito della protagonista di ‘Pretty Woman’, Julia Roberts, ha partecipato con Hazel, 16 anni, alla premiere del film Flag Day, diretto e interpretato da Sean Penn. La giovane ragazza ha ereditato dalla madre il sorriso smagliante. Dal padre, invece, la figlia di Julia Roberts ha ereditato i capelli biondi e gli occhi chiari.

A Cannes padre e figlia hanno partecipato alla première di Flag Day. Inutile dire che gli sguardi dei presenti sono stati rivolti alla figlia di Julia Roberts che è sempre stata lontana dai riflettori. All’età di 16 anni, questa bellissima adolescente ha assistito alla prima dell’ultimo film in cui ha lavorato suo padre. Si tratta di Flag Day, diretto e interpretato dal grande Sean Penn.

Il marito di Julia Roberts non potrebbe essere più orgoglioso dal momento che sua figlia ha posato per la prima volta in un evento di notevole importanza e lo ha fatto in maniera sorprendente. Il suo timido sorriso ha sfidato la raffica di fotografi che ogni anno si radunano al festival cinematografico più prestigioso del mondo.

La giovane adolescente si è presentata su uno dei red carpet più famosi al mondo con un look molto elegante. La figlia di Julia Roberts, infatti, indossava un abito chemisier in pizzo color salmone di media lunghezza e scarpe con plateau in vernice.

Hazel Moder, conosciamo meglio la figlia di Julia Roberts

Hazel Moder è da sempre un’appassionata di calcio, sport in cui ha gareggiato fin da giovanissima e con cui ha condiviso la sua passione con i suoi fratelli. Julia Roberts ha descritto sua figlia con queste parole: