Heather Parisi rompe il silenzio su quanto accaduto a Belve, Lucio Presta minaccia di querelare: cosa sta succedendo

Heather Parisi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Dopo giorni di silenzio la showgirl ha cercato di chiarire la sua posizione, rivelando la sua versione dei fatti, in merito a quanto successo dopo l’intervista rilasciata a Belve. Le sue parole, però, non sono per niente piaciute a Lucio Presta il quale ha minacciato querela nei confronti dell’ex ballerina. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Questo non è di certo un bel periodo per Heather Parisi. Dopo alcune settimane di silenzio, la showgirl ha deciso di parlare e di rivelare la sua verità in merito a quanto successo dopo l’intervista rilascia a Belve. L’ex ballerina si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui ha rivelato che sono state pubblicate informazioni che non corrispondono alla realtà.

Queste sono state alcune delle sue parole:

Nessun rappresentante delle forze dell’ordine era presente negli studi tantomeno nel mio camerino e nessun rappresentante si è mai palesato alla mia presenza. Dopo che l’ufficiale giudiziario mi ha esposto le ragioni della sua visita ho contattato il mio avvocato che tuttavia era in udienza. Una volta avuto la conferma da parte del mio legale della esattezza delle somme richieste e della legittimità della procedura mi sono subito resa disponibile a pagare quanto richiesto. Quindi, nessun pignoramento.

E, continuando, la showgirl ha poi aggiunto:

E allora perché tanto clamore per un innocente peccato di ingenuità utilizzato come pretesto per una puerile ripicca personale? E perché tanto accanimento da parte del mainstream? Me lo sono chiesto spesso in questi giorni. Sarà che ho pestato i piedi a chi utilizza i mezzi di comunicazione a proprio piacimento, sarà che il grado di “zerbinaggio” di gran parte del mainstream in Italia ha raggiunto livelli intollerabili, sarà che sono straniera quanto basta da far emergere in qualcuno il piacere di “Italians do it better” sarà che non ho mai avuto sponsor politici né da una parte né dall’altra e che non sono mai salita su nessun carro del vincitore o sarà che faccio battaglie scomode […]

Heather Parisi fa chiarezza sulla vicenda dell’ufficiale giudiziario, Lucio Presta risponde: le sue parole

In seguito al lungo sfogo a cui si è lasciata andare Heather Parisi non è tardata ad arrivare la risposta di Lucio Presta. L’agente dei VIP ha infatti minacciato l’ex ballerina di querela. Queste sono state le sue parole: