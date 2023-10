Heidi Baci, il padre sbotta contro Varrese: “È più vecchio di me”

Ieri, lunedì 16 ottobre 2023, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello. Nel corso della diretta Heidi Baci si è resa protagonista di un acceso confronto con suo padre il quale si è mostrato furioso nei confronti di Massimiliano Varrese. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 16 ottobre 2023, il padre di Heidi Baci ha fatto il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia per avere un un confronto con sua figlia. Nel dettaglio, l’uomo ha espresso la sua opinione in merito alla frequentazione di sua figlia con Massimiliano Varrese.

Secondo il padre della concorrente, quest’ultima avrebbe commesso un errore nel frequentare un uomo molto più grande:

Sono venuto qui perché ti voglio bene, ci hai fatto felici. Dopo un po’ una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo devastati, ha alzato un polverone inutile. Tra te e un uomo più vecchio di me, tra poco andiamo in pensione. un pugnale nel cuore.

Successivamente, il diretto interessato ha lanciato dure accuse nei confronti di Massimiliano Varrese. Queste sono state le sue parole:

Mi sembri un’altra persona. Non sei riuscita ad alzare un muro con una persona che ti preme e ti mette sotto stress. Non ho parole. La mamma non ti guarda più da quel momento. Io sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia o di calpestare la tua dignità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heidi Baci Fanpage (@heidibacifanpage)

Heidi Baci chiude la storia con Massimiliano Varrese

Alla luce di tali dichiarazioni inaspettate, Heidi Baci ha chiesto le proprie scuse a suo padre. Nel frattempo, Alfonso Signorini ha preso le distanze da quanto dichiarato dal padre della gieffina. In ogni modo, al termine del confronto, Heidi ha preso la decisione di mettere un punto definitivo alla storia con Massimiliano Varrese.