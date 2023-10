Heidi Baci potrebbe tornare al Grande Fratello? L’indiscrezione

Heidi Baci ha abbandonato il GF ma forse non sarà per molto

Da quando Heidi Baci è andata via dal Grande Fratello, tutti i concorrenti e i telespettatori si chiedono che fine abbia fatto. Dopo il duro confronto avuto con il padre, la gieffina ha deciso di abbandonare la casa più spiata di Italia ma, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, potrebbe presto farvi ritorno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcun ombra di dubbio, Heidi Baci è stata una delle concorrenti più popolari e chiacchierate della nuova edizione del Grande Fratello. Qualche giorno fa la gieffina ha deciso di abbandonare il gioco, esattamente dopo il duro confronto sostenuto con suo padre.

Quest’ultimo, era andato a farle visita all’interno della casa più spiata d’Italia per parlare in modo negativo della frequentazione di sua figlia con Massimiliano Varrese. Heidi Baci non ha resistito alla tensione e, durante la notte, ha deciso di andare via senza neanche salutare gli altri inquilini della casa. Alla luce di questo, adesso tutti si chiedono che fine abbia fatto l’ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini.

Qualcuno sostiene che abbia ripreso in mano il suo telefono e il controllo dei suoi profili social ma, nonostante questo, ancora non ha pubblicato nessun post e nessuna storia. Inoltre, l’ex gieffina ancora non ha rilasciato alcuna intervista.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, dietro la sua uscita di scena potrebbe nascondersi un contratto in esclusiva con il reality show in onda su Canale 5. Dunque, c’è una probabilità che Heidi Baci potrebbe di nuovo tornare al Grande Fratello e magari spiegare i motivi che l’hanno portato a prendere la drastica decisione di abbandonare il gioco.