Heidi Klum svela il segreto dell’eterna giovinezza: ecco di cosa si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio Heidi Klum è una delle modelle più amate e stimate all’interno del mondo della moda. Il giorno 1 giugno 2022, la showgirl ha compiuto 49 anni. Malgrado il passare del tempo non smette mai di sembrare giovane. Qual’è il suo segreto? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lei stessa. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Heidi Klum non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la modella è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una dichiarazione rilasciata da lei stessa ai suoi fan attraverso i social.

Nonostante abbia compiuto 49 anni il primo giugno 2022, la celebre modella sfoggia sempre una forma fisica invidiabile ed è di una bellezza mozzafiato. Tuttavia, numerose sono le persone che si chiedono qual’è il suo segreto per mantenere quella che sembra essere un’eterna giovinezza.

Alla luce delle numerose domande, la Klum non ci ha pensato due volte a soddisfare i più curiosi. Infatti, a tutte quelle persone che le hanno chiesto come fa a mantenersi sempre giovane, la showgirl ha risposto con ironia, Queste sono state le sue parole:

Come faccio a restare giovane? Bevo il sangue di mio.

Heidi Klum è sposata con Tom Kaulitz. Malgrado i due abbiano 17 anni di differenza, questo fattore non ha mai rappresentato nessun problema per la loro relazione. A proposito di questo, la stessa modella ha rilasciato alcun dichiarazioni:

Se non fosse per le continue domande sulla mia età, non ci farei nemmeno caso (…) Devi semplicemente vivere una vita felice senza preoccuparti troppo di quello che pensa la gente perché preoccuparti ti farà solo venire più rughe.