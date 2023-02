Henry Winkler è un famosissimo attore, ricordato dal mondo intero, in particolare, per il suo ruolo di Arthur Fonzarelli in Happy Days. Quasi nessuno però sa quello che è stato costretto ad affrontare nella sua vita privata. Spesso gli attori riescono a nascondersi dietro ad una telecamera. Tuttavia anche loro, nelle proprie case, sono dei normalissimi esseri umani.

Henry Winkler è sposato da 44 anni con la moglie Stacey. Dal loro rapporto sono nati due figli.

Il loro primo incontro è avvenuto all’interno di un negozio di abbigliamento, dove la donna lavorava. L’attore voleva comprare una giacca e così si è rivolto a quella bellissima dipendente. È stato un colpo al cuore.

Indossava dei pantaloni viola e aveva i capelli rossi. Prima che parlasse, ho pensato tra me e me: “Questa donna in piedi di fronte a me è bellissima”. Sono tornato al negozio la settimana successiva e lei era lì.

Nel 1978, i due si sono sposati nella sinagoga di Manhattan e nel 1980 hanno accolto la figlia Zoey. Il piccolo Max è invece arrivato nel 1983. La moglie aveva già un figlio, Jed, nato dal suo precedente matrimonio con un avvocato.

Alla fine degli anni 90, la vita di marito e moglie è cambiata. Stacey ha scoperto di avere un cancro al seno. Una battaglia difficile, che alla fine è riuscita a vincere. Sembrava tornato quasi tutto normalità, fino al 2007, quando quel mostro è tornato di nuovo. La donna è stata costretta a sottoporsi ad una doppia mastectomia e oggi può definirsi una sopravvissuta.

Henry Winkler non le ha mai lasciato la mano, l’ha accompagnata passo dopo passo e oggi cerca di aumentare la consapevolezza del mondo sul cancro al seno.

Grazie a questo rispetto e sostegno reciproco, marito e moglie sono riusciti a stare insieme per 44 lunghi anni, vivendo una vera e sana relazione. L’attore non ha mai perso occasione per dire davanti al mondo intero che Stacey è ancora bella come lo era il primo giorno.

Oggi sono diventati nonni e non c’è cosa che adorano di più dei loro nipoti.