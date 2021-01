L’ex fidanzata del noto calciatore fa una rivelazione sconcertante: “L’ho lasciato perché amava le zozze”

Calciatori come Gonzalo Higuain sono le rockstar di oggi. Famosi, ricchi e contornati da donne favolose, rappresentano uno status symbol, a cui tantissimi ragazzi aspirano. Ma, una volta in cui entri in questo sistema, ti confronti con un’altra realtà. Quella costituita dalle persone ruotanti attorno ai campioni del rettangolo verde, comprese le vere o presunte conquiste.

Tema Higuain a Tiki Taka

Durante l’ultima puntata di Tiki Taka, il programma di approfondimento sportivo condotto a partire da quest’anno da Piero Chiambretti (che ha sostituito l’uscente Pierluigi Pardo, voce storica delle partite trasmesse sui canali Mediaset), il simpatico presentatore di origini piemontesi ha accolto, al solito, parecchi ospiti.

Animo bollente

Tra di loro pure una certa Manuela Ferrara, ex meteorina del Tg4, showgirl e modella. Interpellata sulle frequentazioni con le stelle del pallone, la bellissima dello spettacolo ha concesso una rivelazione: in passato si è vista con Gonzalo Higuain. Ufficialmente non sono mai stati fidanzati. Si è trattato puramente di una frequentazione durata giusto una manciata di mesi.

Poi Manuela Ferrara sgancia il “siluro”: la liaison è finita poiché l’argentino era appassionato alle zozze. Naturalmente, il padrone di casa ha desiderato sapere se avesse capito bene. E la ragazza non si è fetta pregare per ripeterlo: il centravanti della Nazionale albiceleste preferiva andare con le zozze. Insomma, nessun bisogno di un traduttore per capire cosa intendesse dire…

A quando risale l’avventura di passione

Il flirt tra Gonzalo Higuain e Manuela Ferrara a quando occorrerebbe farlo risalire? È capitato nel periodo di militanza del bomber alla corte del Napoli di Aurelio De Laurentiis? No, dopo, ha puntualizzato l’intervistata. Anche se oggi gioca in America, all’Inter Miami, e abbia avuto delle parentesi in prestito al Milan e al Chelsea (in Inghilterra), l’avventura di passione andrebbe collocata mentre il Pipita vestiva la maglia della Juventus.

Higuain vero, Cristiano Ronaldo un’invenzione

A proposito dei bianconeri, Piero Chiambretti ha ricordato le voci circa una dolce intesa con Cristiano Ronaldo. In tal caso, tuttavia, nulla di vero, ci ha tenuto a segnalare la Ferrara. L’asso portoghese le ha semplicemente scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con lei. E l’ha apprezzato molto.