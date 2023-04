Dopo nove mesi di trepidante attesa, il sogno di Hilary Swank si è finalmente realizzato. L’attrice, stella del cinema mondiale e vincitrice di due premi Oscar, ha infatti dato alla luce i suoi primi figli, due gemellini avuti all’età di 48 anni. A dare il lieto annuncio ci ha pensato la stessa interprete sui propri canali social.

Credit: hilaryswank – Instagram

Un desiderio che la star del cinema aveva da moltissimi anni, fin da quando era sposata con Chad Lowe. I due sono stati marito e moglie per 10 anni, dal 1997 al 2007, prima di prendere strade diverse.

Gli anni nel frattempo sono passati e quello di diventare mamma per Hilary sembrava sempre più un miraggio. Poi una nuova speranza, insieme ad un nuovo amore, quello con l’imprenditore Philip Schneider.

Dopo alcuni anni di fidanzamento i due si sono sposati nel 2018 e l’anno scorso, nell’autunno del 2022, hanno scoperto di essere in dolce attesa non di un bimbo, ma addirittura di due.

A dare l’annuncio ci aveva pensato la stessa attrice, premiata come migliore attrice ai premi Oscar per ben 2 volte, per i film Million Dollar Baby di Clint Eastwood e Boys Don’t Cry di Kimberly Peirce.

Ospite in una puntata di Good Morning America Hilary Swank aveva infatti spiegato di essere in stato interessante e che i bimbi sarebbero stati due.

Hilary Swank finalmente mamma

Dal momento dell’annuncio l’attrice non ha fatto altro che condividere con i suoi follower di Instagram la sua gioia per il lieto evento che stava per arrivare nella sua vita.

Foto di ecografie e del pancione sono state una costante durante i nove mesi di gravidanza e ieri, nel giorno che in Italia chiamiamo Pasquetta, è arrivata la notizia più bella, quella dell’avvenuta nascita dei bimbi.

Nella foto si intravede la neo mamma mentre scruta il tramonto con i suoi due bambini tra le braccia. A corredo ha poi aggiunto:

Non è stato facile. Ma ragazzo (e ragazza! ) ne è valsa la pena. 👼🏼🤍 👼🏼 Buona Pasqua! 🐣🐣 In diretta dal Paradiso puro. 🙌🏽

Ancora sconosciuti i nomi che l’attrice 48enne ha dato ai suoi figli. Innumerevoli i messaggi di congratulazioni che la Swank e suo marito hanno ricevuto, anche da parte di personaggi noti del cinema e dello spettacolo.