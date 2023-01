Hilary Swank, prossima al parto gemellare, si dice orgogliosa di dare speranza alle donne over 40 che come lei sognano di diventare mamme

Come ormai tutto il mondo sa, la famosa attrice statunitense Hilary Swank è in dolce attesa non di un bimbo solo, ma addirittura di due gemelli. La notizia è stata resa nota lo scorso ottobre, ma ora che la tanto attesa data si avvicina sempre di più, il fervore aumenta. Sulla sua gravidanza, che ricordiamo è arrivata all’età di 48 anni, la star è tornata a parlare all’inizio della settimana scorsa, in occasione della cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2023.

Il mondo del cinema e in particolare quello americano è stracolmo di stelle che hanno fatto, fanno e faranno a lungo la storia della settima arte. Tra le più splendenti, c’è senza dubbio la bellissima e bravissima Hilary Swank.

Non ha bisogno certo di grosse presentazioni l’attrice. Tantissime le pellicole di enorme successo in cui ha recitato e altrettanti i ruoli che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.

In particolare, si menzionano quelli in Million Dollar Baby di Clint Eastwood e in Boys Don’t Cry di Kimberly Peirce, che le sono valsi il premio più prestigioso a cui un attore possa aspirare, l’Oscar.

Hilary è sposata dal 2018 con l’uomo d’affari Philip Schneider e oggi, all’età di ben 48 anni, si sta per preparare a vivere uno dei sogni che ha sempre avuto, quello di diventare mamma.

L’annuncio della gravidanza era arrivato all’inizio dell’ottobre scorso, quando fu ospite in una puntata di Good Morning America e urlò a tutti la sua gioia per la lieta notizia. Aggiunse inoltre che non si sarebbe trattato di un bimbo solo, ma addirittura di due gemellini.

Hilary Swank e il bel messaggio per le donne come lei

Marzo si avvicina e con lui il giorno tanto atteso in cui la splendida Hilary potrà finalmente abbracciare i suoi bambini. Ogni volta che può, l’attrice mostra fiera il suo pancione. Lo ha fatto anche martedì scorso, quando raggiante e bellissima ha calpestato il red carpet dei Golden Globes 2023.

Intervistata, ha parlato della sua gravidanza e spiegato che le fa onore sapere di infondere speranza a tutte quelle donne che, come lei, sognano di avere un bambino anche se hanno superato abbondantemente i 40 anni.