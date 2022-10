Si è diffusa nelle scorse ore la notizia della scomparsa di Joan Hotchkis. La stimatissima attrice teatrale, cinematografica e televisiva, nonché scrittrice e sceneggiatrice statunitense, si è spenta lo scorso 27 agosto, all’età di 95 anni, nella sua casa di Los Angeles, in California. A darne il triste annuncio, la figlia Paula Chambers, che ha anche reso nota la causa del decesso.

Aveva compiuto 95 anni da circa una settimana, il 21 settembre scorso. L’età avanzata e i problemi di salute hanno decretato il decesso di Joan Hotchkis. A dare l’annuncio della stimata attrice, autrice e sceneggiatrice americana, ci ha pensato sua figlia Paula.

La donna ha rilasciato una dichiarazione a Deadline spiegando che sua mamma si è spenta per insufficienza cardiaca congestizia.

Chi era Joan Hotchkis

Joan Hotchkis è nata a Los Angeles il 21 settembre del 1927, ma è cresciuta a New York, dove ha anche studiato. Nel 1949 si è laureata allo Smith College e successivamente ha insegnato in un asilo nido per un breve periodo.

Ben presto abbandonò la carriera da insegnante ed educatrice ed intraprese quella che era sempre stata dei suoi sogni, quella da attrice.

Nel 1958 conobbe sul set di uno spot il regista Robert Foster e con lui si sposò ed ebbe una figlia, Paula, nel 1962.

Nel 1967 i due divorziarono e Joan si trasferì a Los Angeles, dove continuò a lavorare, soprattutto in televisione, dove iniziò a ricevere tantissime proposte.

Hotchkis ha fatto molte apparizioni come ospite in programmi TV come Vita da strega, St. Elsewhere, Lou Grant, Charlie’s Angels, Mannix, Marcus Welby, Barnaby Jones e altri. Sul grande schermo, ha recitato nel ruolo di Mama Hartley nel film Ode to Billy Joe del 1976.

Il ruolo che senza dubbio l’ha resa più celebre è quello della dottoressa Nancy Cunningham, interpretato per diverse stagioni in The Odd Couple, La Stana Coppia.

Il suo contributo al mondo della recitazione è stato enorme anche a livello di istruzione. Il manuale dei fondamentali della recitazione, scritto insieme all’attore, scrittore ed insegnante Eric Morris nel 1977, è infatti ancora oggi utilizzato in college, conservatori e accademie del genere.

Nell’arco della sua carriera ha lavorato insieme e collaborato con attori e registi di altissima caratura. Uno su tutti il grande Clint Eastwood.