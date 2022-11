Ha raccontato la sua spiacevole esperienza nello studio del programma televisivo Oggi è un altro giorno. Valerio Scanu, nel 2020, è stato operato per un tumore al polmone.

Per tanto tempo ha tenuto nascosto quanto gli era accaduto, anche ai suoi genitori. I medici, in sala operatoria, gli hanno asportato mezzo polmone. E, in seguito, dopo l’esame istologico, lo hanno informato che aveva un andenocarcinoma di 2 cm.

La massa era troppo centrale e non hanno potuto procedere prima con l’ago aspirato. C’era il rischio di provocare danni irreversibili. Così, la decisione del team medico di asportare un pezzo dell’organo e di capire, solo in seguito, la natura di quella massa di 2 cm.

Non si poteva fare l’esame istologico perché era molto centrale. Fare un ago aspirato avrebbe potuto fare più danni.

Grazie all’operazione, i dottori sono riusciti ad intervenire in tempo e il noto cantante si è risparmiato qualsiasi tipo di terapia.

Nonostante la notizia che quel brutto male era stato sconfitto e che non c’era più pericolo, ha preferito tenere tutto nascosto. Ha scelto di non dirlo ai suoi genitori, ma soprattutto al suo papà. L’uomo è deceduto durante l’emergenza sanitaria.

Valerio Scanu e il matrimonio con Luigi Calcara

Nella stessa intervista con Oggi è un altro giorno, Valerio Scanu ha parlato del prossimo matrimonio con il compagno Luigi Calcara.

Un amore nato sui social dal 2020 e oggi più forte che mai. I due si sposeranno il prossimo 2023.

Il loro, come lo stesso cantante lo ha definito, è un rapporto semplice ed è ciò che lui ama di più. Per questo ha chiesto al suo Luigi di unirsi in matrimonio. Ha scelto la sua persona, quella persona che vuole avere accanto a se per il resto della sua vita.