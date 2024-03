“Ho scoperto questo rarissimo tumore per caso”, l’attrice parla della malattia ospite da Caterina Balivo

L’importanza della prevenzione e dei controlli periodici è sempre al centro di ogni campagna di sensibilizzazione. A contribuire a ogni messaggio di prevenzione di ogni tumore, ci sono storie come quelle raccontata dall’attrice e compagna del cantante Raf, ospite da Caterina Balivo a La volta buona.

Gabriella Labate ha raccontato la sua esperienza con la malattia rara che ha scoperto poco tempo fa. L’attrice e showgirl ha trovato spazio in trasmissione anche per parlare dell’amore e della famiglia. Labate ha una relazione da 35 anni con il cantante, con cui ha avuto due figli, Bianca e Samuele. L’attrice ha anche discusso del suo lavoro; il suo libro “Nudi” è attualmente in fase di ristampa.

La scoperta di questa particolare forma di cancro è stata casuale. Racconta Labate, a proposito di quel periodo, lo stesso in cui il libro è stato pubblicato:

Quando il mio libro è uscito, non ho potuto goderne appieno perché dopo il terzo firmacopie mi sono resa conto di non stare bene. […] Ho trascorso un lungo periodo in ospedale e una lunga convalescenza a causa di questa patologia molto rara e brutta.

Durante il terzo firmacopie del tour promozionale, Gabriella Labate ha iniziato a sentirsi male e ha avvertito vari fastidi, su tutti una improvvisa sensazione di svenimento. Il sintomo l’ha spinta poco dopo a consultare un medico. Racconta degli inizi della malattia e di un aneddoto in particolare riguardante le farfalle, viste come un simbolo speciale per lei:

Io sono molto legata alle farfalle, mi danno come dei segnali, mi piace pensare che sono come dei messaggeri, lo penso da quando una persona a me molto cara è volata via e prima di andarsene, aveva parlato di farfalle. E, da quando lui è rinato in Cielo, c’è sempre una farfalla nei paraggi dove sono io, quindi mi piace pensare che sia una sorta di messaggero e protezione. […] Una mattina, mentre ero indecisa se andare dal medico o meno, ho notato una farfalla posata sui piedi. Questo segno mi ha convinta a cercare assistenza medica. Poi sono stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Gemelli.

L’attrice ha continuato a parlare della sua patologia con Caterina Balivo, e descrive la patologia come una forma “rara” e “incredibile”. Si tratta infatti di un tumore che ha conosciuto una diffusione eccezionale dall’utero fino al cuore attraverso le vene ovariche. Nonostante le sfide, Labate ritiene di essere fortunata per il solo fatto di “essere qui a raccontare questa storia”.

Per quanto riguarda il libro, Gabriella lo ha paragonato a se stessa, come “una fenice che ha avuto una seconda possibilità”. Dopo averlo ritirato dal mercato per un po’, l’attrice ha deciso di pubblicarlo nuovamente, cambiandone il titolo e aggiungendo nuovi contenuti. Ora, Gabriella Labate è di nuovo impegnata nei firmacopie del suo libro, protagonista di un nuovo inizio.