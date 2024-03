L’attrice si rasa i capelli a zero: il video straziante dopo la diagnosi di cancro

Si è rasata i capelli davanti alla telecamere e poi ha condiviso il video con i suoi numerosissimi fan. Lo scorso gennaio l’attrice di Baywatch aveva rivelato la sua straziante diagnosi. Nicole Eggert ha un carcinoma cribriforme al secondo stadio.

Credit: Nicole Eggert – Instagram

Lo ha scoperto dopo essersi sottoposta al alcuni esami di routine, effettuati a causa di un frequente dolore al seno. Nicole Eggert si sta preparando alla chemioterapia e ha scelto di portarsi avanti, rasandosi i capelli. Il post condiviso sul suo profilo Instagram ha commosso tutti:

Forse guarire non significa tanto cambiare noi stessi ma permetterci di essere chi siamo – Madeleine Eames

L’attrice è conosciuta per il suo ruolo di Summer in Baywatch. Dopo il suo video, sono stati numerosi i seguaci arrivati in suo supporto, attraverso commenti e messaggi pieni d’amore. Nel filmato, Nicole Eggert si mostra mentre si rasa i capelli a zero, verso la fine arriva sua figlia in soccorso, per aiutarla con la parte posteriore. Immagini che hanno commosso tutti, soprattutto coloro che stanno combattendo una battaglia come la sua e che conoscono il profondo significato di quel gesto.

Credit: Nicole Eggert – Instagram

L’attrice ha confessato che, secondo lei, le protesi al seno potrebbero aver influito sul tumore al seno e reso ai medici più difficile individuare le anomalie sul tessuto mammario.

Non sentivo più nulla, il mio cuore si è fermato. Ho un tipo di cancro raro e invasivo al secondo stadio e di recente il medico ha scoperto anche un cancro nei miei linfonodi. Mi sentivo insicura con il costume di Baywatch, ero piatta e non riuscivo a riempirlo. Le protesi al seno sono state una decisione stupida che ho preso quando avevo 18 anni.

Credit: Nicole Eggert – Instagram

Oggi la Summer di Baywatch non lavora più nel mondo dello spettacolo. Ha una sola ed unica priorità nella vita, le sue due figlie: Dilyn 25 anni e Keegan 12 anni.

