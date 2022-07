I 40 anni di Laura Chiatti, dalla sorpresa di Marco Bocci al party che ha stupito tutti: tutti i dettagli

Ecco tutti i dettagli del party organizzato dall'attrice per il suo compleanno

Senza ombra di dubbio Laura Chiatti è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Qualche giorno fa l’attrice ha compiuto 40 anni e per l’occasione è stata organizzata una bellissima festa. Dalla sorpresa di Marco Bocci, al party in piscina tra karaoke e tuffi: ecco tutti i dettagli di come Laura Chiatti ha trascorso il giorno del suo compleanno.

Il 15 luglio è stato il giorno del compleanno di Laura Chiatti. In occasione dei suoi 40 anni l’attrice ha organizzato un mega party con amici e parenti. Il tutto è stato immortalato tramite le sue Instagram Stories. Scopriamo come Laura Chiatti ha trascorso questo giorno speciale.

Allo scoccare della mezzanotte l’attrice ha ricevuto una dolcissima sorpresa. Il compleanno di Laura Chiatti, infatti, è iniziato circondata dall’amore del marito e dei loro figli. Marco Bocci e i piccoli Enea e Pablo sono entrati nella nella sua stanza intonando la canzone ‘Tanti auguri a te’. Ad accompagnare questo magico momento ci hanno pensato torta e palloncini.

Dopo questa bellissima sorpresa Marco Bocci ha voluto dedicare a sua moglie delle dolci parole:

La vita migliore, e chi se lo aspettava, Scelta in un lampo, senza riflettere, quasi d’istinto, da incoscienti. Quelle scelte cotte e mangiate che fanno i danni, oppure, fanno cominciare a vivere. Sono un ragazzo fortunato, perché m’hanno regalato un sogno…! Auguri.

Laura Chiatti e il party organizzato per i suoi 40 anni

In occasione del suo 40esimo compleanno Laura Chiatti ha deciso di organizzare un mega party. Tra gli invitati amici e parte che si sono divertiti moltissimo tra karaoke e tuffi in piscina.

Prima di tuffarsi insieme a sua moglie Marco Bocci ha controllato la consolle calandosi nei panni di dj. Insomma, una meravigliosa festa in cui hanno partecipato le persone più importanti della vita dell’attrice che ha ringraziato per la loro presenza con queste parole: