Quali sono i figli dei vip che nasceranno nel 2022? Tanti i pancioni famosi che in questi mesi faranno parlare di loro, per fiocchi rosa e fiocchi azzurri che appariranno sulle porte delle case delle celebrities più in vista del nostro paese. Sono molti i parti in programma per il 2022, con nascite decisamente molto attese.

Credit: valeyellow46 – Instagram

La prima futura mamma attesa per il 2022 è Francesca Sofia Novello, da tre anni compagna del campione Valentino Rossi che ha da poco appeso il casco al chiodo. Per poi dare il lieto annuncio. Sui social il pancino della modella è sempre in bella vista.

Nascerà una bambina e secondo Stefania Palma, mamma di Valentino Rossi, suo figlio sarà un padre decisamente molto attento e sarà pronto ad adattarsi a tutto quello che la paternità comporterà nella sua vita, supportando la compagna in questo percorso.

Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, a 32 anni, diventerà mamma per la prima volta. Aspetta infatti il primo figlio dal compagno 40enne Riccardo Nicoletti. Anche per lei è una gravidanza raccontata a lungo sui social in queste prime settimane.

In dolce attesa anche la cantante Levante, che a settembre scorso ha annunciato di essere incinta di una bambina dal suo compagno, Pietro Palumbo. La coppia sta insieme da circa un paio di anni e ora corona un grande sogno.

I figli dei vip che nasceranno nel 2022: tanti pancioni in bella vista sui social

In dolce attesa per la prima volta anche l’influencer e modella Zoe Cristofoli compagna di Theo Hernandez, mentre Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo l’amore esploso al Grande Fratello Vip 2020, hanno deciso di mettere su famiglia: lei è mamma di Nina da Francesco Sarcina e ora è in arrivo un secondo bebè.

Uscendo fuori dai confini italiani, in dolce attesa anche Jennifer Lawrence, Kylie Jenner, Julia Stiles, Rosie Huntington-Whiteley, Ashley Graham.