I più amati dai bambini. Ma chi sono in realtà i Me contro Te? Cosa c’è da sapere su Luì e Sofì

I Me contro Te rappresentano degli idoli per i bimbi italiani. Andiamo a vedere chi sono davvero!

Coi loro video originali e simpatici ipnotizzano, quotidianamente, tutti i bimbi italiani. Forti dell’eccezionale riscontro sul web, i Me contro Te sono sbarcati al cinema e la formula ha riscosso ancora un enorme successo. Ma li conoscete davvero? Ecco chi si cela dietro Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia!

Me contro Te: origini palermitane

Entrambi originari di Palermo, Sofia ha 23 anni e Luigi 28. Per un periodo quest’ultimo ha frequentato la Facoltà di Farmacia all’Università di Palermo, scegliendo in seguito di iscriversi a Scienze della Comunicazione con Sofia.

Inizio in salita

I due si sono conosciuti nel 2012 grazie al cugino di Sofì, anche amico di Luì, che si è subito innamorato di lei e, man mano, l’ha saputa conquistare. Dunque, Luì e Sofì sono fidanzati e, fin dall’inizio della relazione, hanno scelto di portare la loro complicità su YouTube, realizzando alcuni contenuti.

Il primo, caricato il 4 ottobre 2014, è stato in principio visto esclusivamente dai rispettivi genitori. Tutto è cominciato quasi per gioco: si trattava di una challenge lanciata dalla coppia ai coetanei, dove l’obiettivo era creare ciascuno un labirinto e farlo risolvere all’altro.

Più di 5 milioni e mezzo di iscritti

Da lì in poi, il loro percorso è stato in costante crescita. Oggi, i giochi e challenge proposti sono seguitissimi dai bambini. Il muro di un milione di visualizzazioni lo sfondano puntualmente ad ogni video e più di 5 milioni e mezzo di utenti li segue su YouTube. I Me contro Te si sono peraltro buttati nel cinema, girando Me contro Il Film: la vendetta del Signor S, uscito il 17 gennaio 2020 nelle sale e distribuito da Warner Bros Pictures.

Il guadagno dei Me contro Te

Il guadagno di Luì e Sofì è davvero notevole. Solamente grazie al film hanno incassato più di 10 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 3 milioni e passa annui, con video e merchandise. Non dimenticando la collaborazione avviata nel 2017 assieme a Disney Channel!