I Ricchi e Poveri hanno una misera pensione da 1000 euro: la confessione choc

Quando pensiamo ai conti in banca di artisti sulla cresta dell’onda ormai da tantissimi anni, immaginiamo cifre da capogiro. Non sempre è così, come hanno raccontato Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Lo sapevi che i Ricchi e Poveri hanno una pensione misera e da fame di soli 1000 euro (come moltissimi altri pensionati italiani che non riescono ad arrivare alla fine del mese)? Come è possibile, visto il loro successo che non conosce crisi?

Al Festival di Sanremo 2024, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, ultimi due componenti del gruppo italiano dei Ricchi e Poveri, hanno stupito tutti quanti con la canzone Non tutta la vita. Canzone che è già un tormentone su TikTok, anche se non arrivata nella cinquina finale della kermesse musicale.

I cantanti di 76 e 78 anni, infatti, sono diventati dei fenomeni sui social media, grazie alle loro esibizioni e ai loro look, ma anche alla loro canzone. Il loro repertorio, del resto, è ricco di tormentoni. “Prima non sapevamo neanche cosa fosse TikTok. Ora siamo ovunque. Ci seguono anche i giovanissimi. E l’ironia che si vede è nostra: siamo fatti così“.

In una recente intervista, però, la coppia racconta che non ha mai pensato di ritirarsi, nonostante la lunga carriera e le tante perdite, come il cantante Franco Gatti che ricordano sempre con affetto. “Pensare al ritiro? Mai. Finché ci divertiamo, la gente ci segue, e la salute ci assiste, andiamo avanti“.

Loro pensano a divertirsi e a divertire il pubblico e non guardano al mero successo finanziario. Anche perché confessano di vivere con una pensione davvero ridicola, di soli 1000 euro. Niente rispetto a quanto dicono di aver versato.

I Ricchi e Poveri in pensione, ma continuano a cantare: si divertono e amano far divertire i fan

Nel corso della loro carriera hanno anche viaggiato in tutto il mondo e il loro sogno è quello di tornare in Russia. Spesso li hanno invitati, ma adesso vogliono solo che torni la pace in quelle zone.

La coppia ha anche avuto un pensiero per Sangiovanni, che ha scelto di prendersi una pausa. Anche Angela ha avuto attacchi di ansia e panico nei primi anni della carriera. “Anche io ho avuto lo stesso problema, che ho superato fermandomi e con l’aiuto dei miei compagni. Sangiovanni ha fatto bene a fermarsi e a dirlo. È bravissimo e recupererà tutto“.