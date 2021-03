Ibrahimovic, parla il centauro che lo ha portato a Sanremo: “Voleva guidare lui, gli ho detto no”

Franco, il motociclista che ha portato Ibra al Festival di Sanremo, ha raccontato la sua esperienza in un'intervista

“Pronto?”. “Ciao amore, sono io… Scusa ma faccio tardi: sto portando Ibra a Sanremo”. Deve essere più o meno andata così la chiacchierata tra Franco, il motociclista che ieri, giovedì 4 marzo, ha dato un passaggio a Zlatan Ibrahimovic per arrivare al Festival (mentre il traffico era fermo a causa di un incidente mortale avvenuto nel pomeriggio sull’A10), e la moglie.

Ibrahimovic: esperienza indimenticabile

Intervenuto ai microfoni di Radio Monte Carlo, alla trasmissione Bonjour Bonjour, condotta da Stefano Andreoli, Monica Sala e Massimo Valli, Franco ha raccontato l’esperienza vissuta, che – ne siamo sicuri – mai dimenticherà.

La moglie non ci crede

Ha chiamato la moglie e le ha detto di stare accompagnando Ibra a Sanremo e lei (del resto, come biasimarla…) non gli ha creduto. È successo che si era formato un traffico impressionante e allora nel pomeriggio ha deciso di uscire in moto. Stava tornando a casa a Borgio Verezzi e, bloccato nel traffico, scorge questo van nero con due persone a bordo e uno pareva Ibrahimovic.

L’autista abbassa il finestrino e, per conto di Ibra, gli chiede se lo porta a Sanremo. E lui accetta, senza batter ciglio. Aveva un casco sotto la sella, ha chiamato sua moglie e le ha detto di stare accompagnando Ibra a Sanremo e la donna non gli ha creduto.

Motociclista della domenica

Fra l’altro la passione sportiva di Franco è proprio il Milan. Ibra intendeva guidare, ma lui gli ha risposto “no”. Ciò che l’attaccante ha poi detto in tv è vero: è un motociclista della domenica, non aveva mai preso l’autostrada in moto e la fortuna è che sono andati ad Albenga a prendere quella verso Sanremo, dove c’erano pochissime auto.

Ibrahimovic: promessa la maglia

Nel complesso – ha aggiunto Franco – è stata una cosa abbastanza semplice. Ibrahimovic si è comportato benissimo, una persona squisita. Gli ha chiesto come può ringraziarlo e promesso di mandargli la maglia. Non è nemmeno riuscito a fare un selfie Franco perché, nel momento in cui sono giunti a destinazione, Zlatan era di corsa, è sceso dalla sella ed è entrato all’Ariston. E con tanto di happy ending: la moglie gli ha alla fine creduto, le nozze sono salve.