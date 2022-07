Ida Platano definita una “cattiva mamma”: lo sfogo sui social

Senza alcuna ombra di dubbio Ida Platano è una delle concorrenti più amati e stimati all’interno del programma di Uomini e Donne. Di recente la donna è finita nel mirino delle polemiche dei suoi haters che l’hanno definita una “cattiva mamma“. Alla luce di questo, lei stessa si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ida Platano è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il volto di Uomini e Donne protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lei tessa ha rilasciato a tutti i suoi haters.

Nei giorni precedenti, Ida Platano ha mostrato il figlio attraverso il suo account social. Peccato che la maggior parte dei suoi seguaci non ci ha pensato due volte e a rivolgerle accuse pesanti. Il motivo? Stando a quanto sostengono gli utenti del web, il bambino avrebbe i capelli troppo lunghi e dovrebbe imparare a stare composto a tavola.

Alla luce di questo, Ida Platano si è lasciata andare ad un duro sfogo attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole con cui l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha messo a tacere tutte le malelingue:

Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, scrivete su di me ma su mio figlio no, non ve lo permetto “Tagliategli i capelli” mi può scivolare addosso, ma il fatto di educarlo, farlo sedere composto, che non sa mangiare a tavola, ma io vi vengo a dire come crescere i vostri figli? Secondo me dovreste educarvi voi a dire le cose.