Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno fingendo? La segnalazione

Senza alcuna ombra di dubbio, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati una delle coppie più amate e chiacchierate di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni, la storia d’amore tra i due sarebbe tutta una “farsa”. A dimostrarlo sarebbe stata una segnalazione emersa sui social. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è nato nella studio di Uomini e Donne. Nonostante la coppia sia molto apprezzata dal pubblico italiano, alcune persone nutrono dei dubbi in merito alla veridicità del loro amore.

Infatti, nel corso delle ultime ore, i due sono finiti sotto accusa a causa di una segnalazione emersa sui social. A diffondere lo scoop è stata Deianira Marzano:

Ho amicizie in comune con Alessandro e lui e Ida, che millantano questo grande amore. In realtà hanno detto ad amici vicini che comunque stanno al gioco (perché lei sa come funziona). Tanto non le costa nulla, sono amici, si fanno un viaggio, si divertono e la manfrina va avanti. Infatti se noti non si baciano mai.