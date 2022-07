Ida Platano sarà una nuova concorrente de La Talpa? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio La Talpa è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Ida Platano potrebbe diventare una nuova concorrente del programma in onda sulle reti Mediaset. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ida Platano non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre concorrente di Uomini e Donne è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelano una sua presunta apparizione in un famoso reality show in onda su Mediaset. Stiamo parlando de La Talpa, un noto programma tv che è stato confermato da Pier Silvio Berlusconi nei nuovi palinsesti Mediaset.

Dunque, stando a quanto sostengono i beninformati, dopo Uomini e Donne, Ida Platano potrebbe approdare ne La Talpa. Dopo i rumors sulla possibile partecipazione di Gemma Galgani nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, anche Ida Platano potrebbe lasciare il programma di Maria De Filippi per partecipare al noto reality.

Ovviamente la diretta interessata non ha confermato né smentito il gossip in circolazione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se si avranno ulteriori informazioni riguardo la partecipazione di una delle dame più chiacchierate del programma al reality La Talpa.

Ida Platano concorrente de La Talpa, Silvia Toffanin sarà la conduttrice del reality?

Non si fermato i rumors riguardo il ritorno de La Talpa. Oltre alle voci sui possibili concorrenti che potrebbero far parte del cast del reality, sono trapelate informazioni anche sui possibili conduttori del programma.

In questi ultimi giorni stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui sarà Silvia Toffanin a prendere le redini del programma. Anche in questo, però, al momento la conduttrice di Verissimo non ha confermato il gossip e non ha lasciato alcuna dichiarazione a riguardo.