Silvia Toffanin condurrà Amici 2022 nella fascia pomeridiana? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno del mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la moglie di Piersilvio Berlusconi potrebbe diventare la nuova conduttrice di Amici 2022 nella fascia pomeridiana. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Silvia Toffanin non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La nota conduttrice di Verissimo è riuscita a conquistare la simpatia di tutto il pubblico italiano. Di recente è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelerebbero il suo ingresso nel programma di Amici di Maria De Filippi.

Ebbene sì, sembra che Maria De Filippi potrebbe affidare la conduzione del noto talent-show alla moglie di Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia, nel corso dell’ultimo periodo, il lavoro della donna è aumentato a tutti gli effetti. Infatti, a causa di alcune modifiche relative ai programmi televisivi, alcuni degli spazi che prima appartenevano a Barbara D’Urso, adesso vedono la diretta interessata come protagonista.

Attualmente ne la diretta interessata ne Maria De Filippi o le persone vicine al programma hanno commentato la questione. Infatti, per sapere con certezza se la Toffanin sarà al timone della conduzione di Amici non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale.

Nel frattempo sembra che emergano indiscrezioni anche in merito all’abbandono del programma da parte di alcuni professori. Infatti, la prima che potrebbe non essere più presente nello studio è Anna Pettinelli la quale dovrebbe essere sostituita dal cantante Michele Bravi. Lo stesso discorso vale per Veronica Peparini la quale sarebbe sul momento di dire addio al noto talent show.