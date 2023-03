Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ci riprova con Roberta Di Padua? L’anticipazione

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata al lavoro. Ieri è stata infatti registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, stando a quanto rivelato, pare che Riccardo Guarnieri abbia deciso di riprovarci con Roberta Di Padua. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno iniziato a frequentarsi di nuovo? Questo è quanto trapelato nell’ultima registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta ieri. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram pare che Maria De Filippi, prima di iniziare la puntata, ha mandato in onda un filmato.

L’esperto di gossip ha rivelato che nel video in questione è possibile osservare il cavaliere pugliese e la dama chiacchierare normalmente. Il colpo di scena, però, arriva quando il filmato si interrompe. In questa occasione, infatti, Riccardo Guarnieri ha rivelato di provare ancora qualcosa nei confronti di Roberta.

Ma non è finita qui. L’ex compagno di Ida Platano, inoltre, ha aggiunto che per via di quello che prova nei confronti della dama è anche disposto a riprovarsi. Le parole di Riccardo Guarnieri non sono piaciute per niente a Roberta Di Padua la quale ha respinto tutte le sue avance.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri pronto a riprovarci con Roberta Di Padua, lei litiga con Nicole

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, Roberta Di Padua è stata la protagonista indiscussa dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Pare che la dama abbia espresso un certo interesse nei confronti di Andrea, che però esce con Nicole.

Per questo motivo Roberta Di Padua e Nicole si sono rese protagoniste di un’accesa lite spenta poi dalla padrona di casa. Maria De Filippi è stata infatti costretta a ripristinare la situazione e a riportare l’ordine in studio.