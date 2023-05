Ida Platano viene derubata: il racconto shock sui social

Momenti di grande paura per Ida Platano la quale è stata protagonista di un brutto episodio

Nel corso delle ultime ore, Ida Platano è stata vittima di un furto improvviso. A diffondere la notizia ci ha pensato lei stessa attraverso una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Momento di grande terrore per Ida Platano. L’ex concorrente di Uomini e Donne era sparita dai social per un giorno intero. Inoltre, la donna aveva postato una frase sul suo profilo Instagram che diceva:

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

Alla luce di questo, sul web sono emerse numerose indiscrezioni in merito ad una presunta crisi sentimentale con il suo fidanzato Alessandro Vicinanza. Tuttavia, l’assenza sui social dell’ex dama non è legata al suo rapporto con Alessandro ma ad un brutto episodio che l’ha vista protagonista nel corso delle ultime ore.

Nel dettaglio, la Platano è stata vittima di un furto. A diffondere il racconto shock sui social è stata lei stessa attraverso una serie di Instagram Stories. Queste sono state le sue parole:

Ciao belli miei, volevo dirvi che quella frase sul fidarsi è bene e non fidarsi è meglio è riferita ad una cosa che mi è successa. Mi hanno rubato la borsa, ero a Roma con Alessandro e sono ancora scioccata. Per fortuna stiamo bene, vi ringrazio per esservi preoccupati.

Ida Platano: la storia d’amore con Alessandro Vicinanza

In occasione di un’intervista rilasciata a “Uomini e Donne Magazine”, l’ex dama del programma condotto da Maria De Filippi ha parlato della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza. Nel dettaglio, ha dichiarato di avere in serbo grandi novità per il loro futuro: