Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Ignazio Moser che ha lasciato tutto il web a bocca aperta. L’ex naufrago dell’isola dei famosi ha perso ben 10 chili. A darne l’annuncio è stato lui stesso tramite una foto pubblicata sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo un periodo di pausa dai social, Ignazio Moser è tornato a farsi vedere in rete pubblicando una foto del suo incredibile cambiamento. L’ex naufrago dell‘Isola Dei Famosi ha perso ben 10 chili, una trasformazione che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. Lui stesso ha dichiarato di esser stato poco bene. Ecco le sue dichiarazioni.

Un po’ di tempo fa Ignazio Moser si era allontanato dal mondo dei social a causa di alcuni problemi di salute che stava affrontando. Adesso l’ex naufrago dell’isola dei famosi è tornato a mostrarsi a tutti i suoi fan palesemente dimagrito. Lui stesso ha voluto condividere il suo malessere sui social spiegando di aver vissuto un forte stress psicologico.

Ignazio Moser aveva deciso di prendere una pausa dai social per capire la natura del suo male. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha dichiarato di aver vissuto una brutta condizione psichica che poi avrebbe influito anche sul stato fisico. Questa una sua dichiarazione:

Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri