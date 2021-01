Il calciatore “sequestrato” per 15 giorni in albergo a dicembre ma la notizia trapela solo ora. Cos’è accaduto

L’avventura in Cina di Fabio Cannavaro sembra ormai davvero al capolinea. Negli scorsi giorni l’ex campione del mondo 2006 aveva rimarcato il proprio desiderio di tornare in Europa, così da mettersi alla prova in qualche campionato di prestigio. Sulla panchina di un top club, magari, non escludendo l’eventualità di un approdo nella sua Italia.

Fabio Cannavaro: nostalgia di casa

Malgrado il contratto siglato dalle parti preveda ulteriori due anni, le parole del napoletano erano giunte nel Vecchio Continente, scaturendo l’attenzione di parecchi. Ma, forse, provocando turbamento in seno alla dirigenza della società presso cui oggi lavora, lo Guangzhou Evergrande, con cui sta da tempo proprio discutendo l’eventuale risoluzione dell’accordo.

Interpellata l’ambasciata italiana

Nel frattempo, a evidenziare gli attriti tra Fabio Cannavaro e la presidenza, è giunta pure l’indiscrezione secondo cui il tecnico, insieme al suo intero staff, sia stato recluso in albergo per 12 giorni, senza manco avere il diritto di lasciare la struttura.

I fatti – si legge su La Gazzetta dello Sport – risalirebbero al mese di dicembre e non sarebbero mai trapelati all’esterno fino a pochi giorni fa. Dapprima si era pensato a normali protocolli anti Coronavirus. Ma, quando all’ambasciata italiana in Qatar è toccato esprimersi sulla vicenda, si è capito che c’era qualcosa di più sotto.

Azione punitiva

La permanenza obbligata di Fabio Cannavaro e dei suoi collaboratori in hotel è stata una decisione punitiva assunta dal Guangzhou Evergrande nei riguardi dell’allenatore italiano e dei suoi uomini di fiducia, in seguito all’eliminazione dalla Champions asiatica e all’indomani della bruciante sconfitta in finale di Superleague per opera dello Jangsu Suning.

Fabio Cannavaro: stipendio da 15 milioni a stagione

A pesare, inoltre, i rumors inerenti a un evento abbandono anticipato di Cannavaro e le difficoltà nel raggiungere un’intesa per portare l’attuale contratto a termine. Tra il suo stipendio e quello dello staff alle dipendenze, il 47enne guadagna 15 milioni netti a stagione.