“Il cancro di Kate Middleton non ha senso” cosa non torna delle parole della Principessa secondo un noto medico

Un medico mette in dubbio il video-messaggio della principessa Kate Middleton: ecco cosa ha dichiarato

La notizia trapelata nelle ultime ore ha sconvolto il mondo intero. La principessa Kate Middleton, attraverso un video-messaggio, ha rivelato di avere il cancro e di aver già iniziato una chemioterapia preventiva.

Una rivelazione arrivata dopo le numerose indiscrezioni emerse sulla famiglia reale. Kate e William hanno gestito la notizia in privato, come ha raccontato la stessa principessa nel suo video.

Abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo anche per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento.

Gli esami post operazione avrebbero rilevato la presenza di un cancro e il team ospedaliero avrebbe subito consigliato a Kate Middleton di iniziare le cure. Una male preso in tempo, così la principessa ha rassicurato i suoi sudditi. Tuttavia, c’è qualcuno che non si è lasciato convincere dalle sue parole. Si tratta del dottor Jonathan Reiner, professore di medicina preso la George Washington University. Le sue perplessità sono state pubblicate dalla Cnn.

Quando le persone si sottopongono a un intervento chirurgico esteso, in genere non si rivolgono più alla ‘chirurgia esplorativa’, come dichiarato dalla principessa. Tutte queste operazioni sono procedute da immagini approfondite come scansioni e risonanza magnetica. Il team chirurgico doveva avere un’ottima comprensione di quale potesse essere il problema, che sarebbe stato confermato dalla patologia.

Secondo il medico esperto, quindi, i medici sapevano benissimo del male che ha colpito la moglie del principe William. Jonathan Reiner afferma che, solitamente, il pezzo di tessuto viene rimosso ed analizzato, prima di determinare la natura del tumore. Per questo è certo che i medici già sapessero delle sue condizioni:

La malattia della principessa doveva essere sospettata o comunque se ne dovevano accorgere durante l’operazione. Non dopo le analisi come ha dichiarato Kate.

Il video-messaggio di Kate Middleton

L’annuncio della principessa è arrivato all’improvviso ed ha sconvolto il mondo intero. Nel video-messaggio, Kate Middleton non ha rivelato la natura del tumore. Ha spiegato di aver scoperto il male dopo alcuni test effettuati a seguito di un’importante operazione chirurgica, nel mese di gennaio. Test che hanno individuato, per l’appunto, la presenza di un cancro.

Il mio team medico mi ha consigliato di sottopormi ad un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono alle fasi iniziali del trattamento. È stato uno shock, ci è voluto del tempo per elaborare e spiegare tutto a George, Charlotte e Louis e per rassicurarli che starò bene.

La principessa si è poi rivolta ai suoi sudditi, chiedendo loro comprensione. La famiglia ha bisogno di un po’ di tempo e di spazio per affrontare la chemioterapia preventiva. In seguito, li ha rassicurati. Non appena potrà, Kate Middleton tornerà al suo lavoro, che ha sempre svolto con gioia. Ha concluso il suo video, dedicando un pensiero a tutte quelle persone colpite da un cancro.