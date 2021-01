Il cantante mascherato, chi è orsetto? Gli indizi sembrano indicare più di una persona

È partita ieri sera su Rai Uno la seconda edizione de Il cantante mascherato, lo show condotto e portato in Italia da Milly Carlucci. Tra i vari personaggi in gara ha destato curiosità la performance di orsetto. Non tanto per la vocalità (c’è chi ha dato scarso segno di apprezzamento…), quanto piuttosto perché ricorda un grande, anzi grandissimo personaggio del motorsport.

Gli indizi su orsetto

Nello scoprire la vera identità di orsetto hanno risposto presente l’ispettore capo e il commissario del team di investigazione, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, capitanati dalla Carlucci, affiancata da Raimondo Todaro. Siamo appena alla prima puntata, perciò è naturale che gli indizi finora trapelati siano scarni. Ma proviamo lo stesso a vedere cosa ci è dato sapere sul concorrente de Il cantante mascherato 2021.

Non tollera le ingiustizie

Anzitutto, la maschera di orsetto si chiama Teddy e appartiene a una certa Carolina. Questo è probabilmente l’indizio principale trapelato. Non ha mai abbandonato nessuno, soffre di sindrome dell’abbandono ed è onesto, coraggioso e non sopporta le ingiustizie.

Gli aggettivi per descriverne il carattere sono quattro: dolcezza, irriverenza, lealtà e tenerezza. Non invecchia, i suoi luoghi hanno origini fantasiose, ama, ovviamente, i bambini e al momento si è perso.

A chi assomiglia la voce

Durante l’esibizione sul palco, orsetto ha cantato Andavo a 100 all’ora (brano di Gianni Morandi). Il performer non ha dimostrato particolari doti canore. La voce assomiglia parecchio a quella di Valentino Rossi e Francesco Motta. Che sia la leggenda della MotoGP sembra francamente un’ipotesi remota, tuttavia è suggestiva, perciò c’è chi ha azzardato il nome del centauro, ancora oggi in attività.

Orsetto: alla ricerca di Carolina

Più concreta la pista che conduce al cantante Francesco Motta, compagno di Carolina Crescentini. Ma gli altri indizi convincono poco: Motta è parecchio giovane, mentre orsetto resiste nel tempo. Lo scopo di quest’ultimo è di trovare Carolina e Milly Carlucci ha promesso che lo aiuterà.