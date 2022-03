Il Cantante mascherato, tutti in piedi per Fedez: il gesto di Orietta Berti

Dopo la notizia della sua malattia, annunciata via Instagram, l’intero mondo dello spettacolo si è stretto a Fedez.

Il cantante non ha svelato molti dettagli, ma ha rivelato che i medici gli hanno scoperto un problema di salute che comporta un percorso importante.

I giornali hanno iniziato a fare diverse ipotesi e sono arrivati a parlare di demielinizzazione, poiché diverso tempo fa durante un’intervista con la trasmissione di Peter Gomez “La Confessione“, era stato proprio Fedez a parlare di questa sua patologia e a confessare che era a rischio di sclerosi multipla. Ma fin quando la star non deciderà di raccontare ciò che sta vivendo, questa rimarrà soltanto un’ipotesi.

Si è scusato con i suoi numerosissimi seguaci, spiegando che al momento ha bisogno di stringersi all’amore della sua famiglia e quando sarà pronto, avrà modo di parlare del suo percorso.

Ora sono qua per dirvi che, purtroppo, mi è stato trovato un problema di salute ma, per fortuna, è è stato trovato con un grande tempismo… Il che comporta un percorso importante che dovrò fare è che mi sento anche di raccontare non ora… non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia.