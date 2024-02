Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, a confermare la rottura anche le foto pubblicate dall’influencer

Da diversi mesi ormai l’argomento all’ordine del giorno è senza ombra di dubbio Chiara Ferragni. La nota influencer è finita al centro di diversi gossip e voci riguardanti tutta la sua vita. Negli ultimi giorni si parla della scomparsa dalla sua pagina Instagram del marito Fedez ed oggi sarebbe arrivata la conferma della rottura ufficiale tra i Ferragnez. Dagli account social dei due si possono notare diversi indizi che avvalorano questa ipotesi. In particolar modo, una delle ultime Instagram stories di Chiara confermerebbe questa news. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Chiara Ferragni con Fedez e Paloma

Nella foto, pubblicata come storia dall’influencer, si vede Leone dormire nel lettone dei genitori. Nessuna particolare didascalia o frase accompagna lo scatto in questione, solo un cuore rosso. L’emoticon secondo molti assume un significato particolare, non solo di amore nei confronti del figlio. Infatti, il piccolo Leone si trova al posto di Fedez nel lettone di mamma e papà. Forse a simboleggiare che c’è un nuovo “uomo di casa”. Né Chiara né Fedez hanno confermato o smentito le voci circolanti in queste ultime ore. Dal profilo di Chiara Ferragni, ad esempio, sono sparite molte foto con il marito, compresa l’immagine del profilo.

Le foto postate da Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez

Anche le altre stories della giovane imprenditrice, confermano quando detto fino ad ora. Infatti, Stamattina Chiara si è filmata mentre svolgeva qualche esercizio in casa, affiancando una scritta che, potrebbe lasciare spazio a varie interpretazioni ossia:

“Back at It.”

Chiara Ferragni fa pilates

Ossia, tornare a fare ciò che si faceva, forse a simboleggiare un ritorno al passato. Le altri immagini postate da Chiara dimostrano come la giovane al momento stia passando un momento in cui le serve coraggio e forza, in modo da affrontare una situazione particolare.

Sembra infatti che i problemi con il marito siano iniziati già dall’anno scorso, dopo il Festival di Sanremo. Da quel momento, la coppia ha attraversato un anno davvero duro durante il quale Fedez non avrebbe supportato al meglio la moglie Chiara.