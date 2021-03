L’attore transgender Elliot Page finisce in copertina sul Time: le foto della sua trasformazione

L'attore canadese Elliot Page finisce in prima pagina sul Time: è la prima volta per un transgender

Un percorso iniziato circa 6 anni fa e terminato a novembre scorso, quello che ha portato l’attore Elliot Page a trovare finalmente se stesso. Conosciuto da tutti prima con il suo nome Ellen, oggi ha terminato il suo percorso di transizione diventando un uomo a tutti gli effetti. Il Time, magazine statunitense famoso in tutto il globo, ha mostrato in copertina la sua trasformazione.

Un coming out, quello fatto dall’attrice canadese Ellen Page a fine anno scorso che, inevitabilmente, ha smosso molto le acque del gossip internazionale. Con un lungo e toccante post sul suo account Instagram, la candidata al premio Oscar per la sua interpretazione nel film Juno, aveva annunciato che si trovava in dirittura di arrivo nel suo percorso di transizione per diventare uomo.

Ciao Amici. Voglio condividere con voi che sono trans. I miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a poter scrivere queste cose e ad aver raggiunto questo posto nella mia vita. Sono immensamente grato a tutte le persone che mi sono state vicine in questo viaggio.

Questa, per lui, è stata la fine di un percorso iniziato circa 6 anni fa, quando nel 2014 aveva annunciato di essere lesbica. Nel 2017 si era anche sposata con la coreografa canadese Emma Portner.

Sua moglie, oggi ex, visto che hanno ufficialmente divorziato qualche settimana fa, aveva mostrato a sua volta tutto il suo appoggio, ripostando la lettera di Elliot sul suo account.

Ma come è diventato oggi Elliot Page?

Credit: Time – Instagram

La presa di posizione e il coraggio di Elliot Page sono state ripagate dalla stima di tantissimi personaggi e personalità dello spettacolo da tutto il mondo.

Degno di nota il messaggio lanciato dal colosso dello streaming Netflix. La piattaforma, con la quale l’attore ha collaborato in moltissime produzioni, ha deciso di confermare il suo ruolo nella terza stagione della fortunata serie tv The Umbrella Academy. Inoltre, ha provveduto a cambiare il nome in tutte le liste dei cast dei film a cui Page ha preso parte.

Qualche giorno fa, un altro forte messaggio è stato lanciato anche dal magazine Time, che ha messo Elliot Page in prima pagina nel numero di questa settimana. L’attor canadese è diventato dunque il primo trans a comparire in copertina di una rivista così importante. La sua trasformazione ha lasciato tutti di stucco.